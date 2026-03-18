Lübnan Ordusu Şeba'dan Çekiliyor
Lübnan Ordusu Şeba'dan Çekiliyor

18.03.2026 18:50
Lübnan ordusu, Şeba beldesinin çevresinden çekilerek merkezde konuşlandı.

Lübnan ordusu, Suriye ile Cebel eş-Şeyh (Hermon) Dağı sınırında yer alan Şeba beldesinin çevresinden beldenin içlerine doğru çekilmeye başladı.

Lübnan'ın güneydoğusunda Suriye sınırında yer alan Şeba beldesi çevresi, İsrail ordusunun yoğun hava ve kara hareketliliğine sahne oluyor.

İsrail ordusunun Şeba dışında Lübnan birliklerinin bulunduğu noktaların çevresini hedef alması nedeniyle az sayıdaki Lübnan askeri beldenin dış kesimlerinden çekildi.

Lübnan ordu birlikleri ve askeri araçları, belde dışından Şeba'nın merkezinde konuşlandı.

Şeba beldesi, Lübnan'ın güneyinde stratejik konumu, doğal kaynakları ve zengin su rezervleriyle öne çıkan Arkub bölgesi içinde yer alıyor.

Arkub Belediyeler Birliği Başkanı Kasım el-Kadiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu bölgenin kontrol altına alınması Lübnan'ın güneyinin tamamının kontrol altına alınması anlamına geliyor." demişti.

Şeba Belediyesi'nden 14 Mart'ta yapılan açıklamada, İsrail sınırında yer alan bölgeden Lübnan ordusunun çekilmesine ilişkin endişeler dile getirilmiş, ordunun bölgede kalması için Cumhurbaşkanı Joseph Avn'a çağrıda bulunulmuştu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Beyrut, İsrail, Suriye, Güncel, Son Dakika

