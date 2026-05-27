Lübnan Ordusuna Hava Saldırısı: 1 Asker Hayatını Kaybetti

Lübnan ordusu, İsrail'in ateşkese rağmen ülkenin doğusundaki Karun Gölü çevresine dün düzenlediği hava saldırısında 1 askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Bekaa'da Karun Gölü Barajı yakınındaki görev noktası çevresine düzenlenen İsrail hava saldırısının ardından bölgeden 1 askerin cenazesinin çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'e ait insansız hava araçlarının yoğun uçuşları ve devam eden güvenlik tehditleri nedeniyle askerin cenazesine dün ulaşılamadığı, bu nedenle tahliye çalışmalarının bugün tamamlanabildiği ifade edildi.

Söz konusu bölgenin 26 Mayıs'ta İsrail tarafından hedef alındığı kaydedilen açıklamada, saldırıda 1 askerin yanı sıra onu tahliye etmek amacıyla insani görev yürüten bazı sağlık görevlilerinin de yaşamını yitirdiği aktarıldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD ara buluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 213 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.