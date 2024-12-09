Lübnan Ordusuna Yeni Konuşlanma Onayı

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SUR, 9 Aralık (Xinhua) -- Lübnan'ın güneyinde bulunan Sur kentindeki Lübnan ordusuna ait asker ve araçlar, 7 Aralık 2024.

Lübnan İletişim Bakanı Ziyad Mekari cumartesi günü yaptığı açıklamada Lübnan kabinesinin, Lübnan ordusunun "Litani Nehri'nin güneyindeki bölgede" konuşlanmasına onay verdiğini doğruladı.

Mekari söz konusu açıklamayı, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde düzenlenen özel kabine oturumuna katıldıktan sonra yaptı. Oturumda Lübnan Başbakanı Necip Mikati, uluslararası topluma İsrail'in ateşkes ihlallerine son verme ve işgal ettiği topraklardan çekilmesini sağlama çağrını yineledi. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)