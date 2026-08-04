Lübnan Ordusundan İsrail'e Tepki
Lübnan ordusu, İsrail'in saldırılarının mevcut anlaşmaları ihlal ettiğini açıkladı.
ZEVTAR EL-GARBİYE, 4 Ağustos (Xinhua) -- Lübnan ordusu, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde devam eden saldırılarının mevcut anlaşmaları ihlal ettiğini, bunun da ordunun bölgede konuşlanmasını engellediğini ve bölge sakinlerinin sınır kasabalarına dönüşünü geciktirdiğini bildirdi.
Kaynak: Xinhua
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