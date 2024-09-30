Lübnan Orduyu Litani Nehri'ne Göndermeye Hazır - Son Dakika
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Lübnan Orduyu Litani Nehri'ne Göndermeye Hazır

Başbakan Mikati, orduyu Litani Nehri'nin güneyine göndermeye hazır olduklarını açıkladı.

30.09.2024 14:47
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Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ülkenin güneyindeki Litani Nehri'nin güneyine orduyu göndermeye hazır olduklarını söyledi.

Başbakan Mikati, başkent Beyrut'ta Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüşmesinin ardından bir basın toplantısı düzenledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2006 yılındaki 1701 sayılı kararına dikkati çeken Mikati, şunları kaydetti:

"Bizler BMGK'nin 1701 sayılı kararını uygulamaya hazırız. Ateşkesin sağlanmasının ardından da görevini Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile koordineli yapmak üzere orduyu Litani Nehri'nin güneyine göndermeye hazırız."

İsrail'le derhal ateşkesi hayata geçirme yönündeki tutumlarını teyit eden Mikati, "Lübnan ordusunu Litani Nehri'nin güneyine göndermeye hazırız." dedi.

Başbakan Mikati ayrıca Meclis Başkanı Berri ile Lübnan'da cumhurbaşkanı seçimleri konusunu da ele aldıklarını aktardı.

Öte yandan Lübnan Meclis Başkanı Berri, Başbakan Mikati ile görüşmesinin ardından Lübnan Genelkurmay Başkanı General Joseph Avn ile bir araya geldi.

Lübnan'a yoğun saldırılarını sürdüren İsrail'den, Lübnan'da ateşkes için "Hizbullah'ın Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmesi ve silah bırakması" şartı öne sürülüyor.

Kaynak: AA

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