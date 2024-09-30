Lübnan, Pasaportsuz Irak Çıkışına İzin Verdi

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Lübnan makamları, pasaportu olmadığı halde Irak'a gitmek isteyen vatandaşların çıkışına izin verilmesi kararı aldı.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, Emniyet Genel Müdür Vekili İlyas el-Beyseri, başkent Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı ve sınır kapılarına bir genelge gönderdi.

Genelge, pasaportu olmayan veya pasaport süresi dolmuş vatandaşların Irak'a gitmek üzere çıkışına izin verilmesini içeriyor.

Genelgede, Irak'a gidecek vatandaşların pasaportsuz çıkış yapmasına izin verilenlerin günlük listesinin tutulacağı belirtildi.

İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 1217 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1217 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.