Lübnan Savaşının Maliyeti 4 Milyar Dolar - Son Dakika
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Lübnan Savaşının Maliyeti 4 Milyar Dolar

Lübnan Savaşının Maliyeti 4 Milyar Dolar
07.07.2026 13:55
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Lübnan'daki savaşın maddi maliyeti 3-4 milyar dolar, kayıplar ise 4.319 ölü, 12.203 yaralı.

BEYRUT, 7 Temmuz (Xinhua) -- Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Morcos, 2 Mart'tan bu yana ülkenin güneyinde devam eden savaşın doğrudan maddi maliyetinin ilk tahminlere göre 3 ila 4 milyar ABD doları arasında olduğunu açıkladı.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın (NNA) pazartesi günü bildirdiğine göre, Başbakan Nevvaf Selam başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından açıklama yapan Morcos, söz konusu rakamın yalnızca doğrudan maddi hasarı yansıttığını, dolaylı kayıpları ve önceki çatışmaların etkilerini kapsamadığını belirtti.

Öte yandan Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan aynı gün yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgalini sürdürdüğü bölgelerden çekilmesi için ABD'ye baskıyı artırma çağrısında bulundu.

Avn "İşgalin sürmesi devlet otoritesini zayıflatıyor, Lübnan ordusunun sınır boyunca konuşlanmasını engelliyor ve adil ve kalıcı bir barışın tesisine yönelik çabaları sekteye uğratıyor" ifadesini kullandı.

Avn ayrıca, yakın zamanda ABD'nin arabuluculuğunda İsrail ile varılan çerçeve anlaşmasının Lübnan egemenliğinin yeniden tesisi ve devlet otoritesinin tüm topraklara yayılmasına ilişkin hükümlerine vurgu yaparak, anlaşmanın uygulanması için destek çağrısında bulundu.

Lübnan Halk Sağlığı Acil Operasyon Merkezi ise, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının pazartesi günü itibarıyla 4.319'a, yaralananların sayısının ise 12.203'e ulaştığını açıkladı.

Kaynak: Xinhua

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, Ekonomi, Lübnan, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan Savaşının Maliyeti 4 Milyar Dolar - Son Dakika

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