Lübnan ve Arap Birliği'nden İşbirliği Görüşmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Lübnan ve Arap Birliği'nden İşbirliği Görüşmesi

Lübnan Dışişleri Bakanı Recci, Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt ile güney durumunu görüştü.

22.04.2025 20:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile Lübnan'ın güneyindeki durumu görüştü.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Recci, Arap Birliği'nin 163. olağan toplantısına katılmak üzere gittiği Mısır'ın başkenti Kahire'de Ebu Gayt ile bir araya geldi.

Lübnan'ın güneyindeki durumun yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Lübnan ile Arap Birliği arasındaki koordinasyon ile işbirliği de konuşuldu.

Görüşmede hükümet olarak reformlar konusunda atacakları adımları anlatan Recci, Lübnan ordusunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararını uygulama yönünde sürdürdüğü çabalarla ilgili bilgi verdi.

Arap Birliği'nin İsrail'in son saldırılarından sonra Lübnan'a sağladıkları destekleri takdir ettiklerini dile getiren Recci, İsrail'in güneyde işgalini sürdürdüğü noktalardan da çekilmesi için desteklerin devam etmesi talebinde bulundu.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt da 1701 sayılı kararın uygulanması ve İsrail'in ateşkes anlaşmasına bağlı kalarak Lübnan'ın güneyinden tamamen çekilmesinin önemine vurgu yaptı.

Ebu Gayt, Lübnan'da hükümetin istikrarı geri getirme ve silahları devletin tekelinde tutma yönünde sarf ettiği çabalara desteklerinin altını çizdi.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes ve ihlaller

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD de yer alıyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oybirliğiyle kabul etmişti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Lübnan, Dünya, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan ve Arap Birliği'nden İşbirliği Görüşmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Terim Jorge Jesus’a boyun eğmedi Fatih Terim Jorge Jesus'a boyun eğmedi
Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kalan koca tutuklandı Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kalan koca tutuklandı
ABD’de kalkışa hazırlanan uçağın motoru alev aldı: 282 yolcu tahliye edildi ABD'de kalkışa hazırlanan uçağın motoru alev aldı: 282 yolcu tahliye edildi
İki ilde köpek balığı paniği Tekneye saldırdı İki ilde köpek balığı paniği! Tekneye saldırdı
Van’da 4 büyüklüğünde deprem Van'da 4 büyüklüğünde deprem
Yapımcı Timur Savcı’dan ilk açıklama Aybüke Pusat’a TRT seçenek sundu Yapımcı Timur Savcı'dan ilk açıklama! Aybüke Pusat'a TRT seçenek sundu
Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti
Yeni düzenleme Zincirleme trafik cezası geliyor Yeni düzenleme! Zincirleme trafik cezası geliyor
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 801,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 801,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Bakan Şimşek 4 trilyon dolarlık ekiple buluştu Bakan Şimşek 4 trilyon dolarlık ekiple buluştu
Papa Francis’in ölümü sonrası 900 yıllık kehanet yeniden gündemde Papa Francis'in ölümü sonrası 900 yıllık kehanet yeniden gündemde

22:34 Konyaspor’u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldi Konyaspor'u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
20:41 Trump Orta Doğu ziyaretine başlıyor İlk adres Suudi Arabistan Trump Orta Doğu ziyaretine başlıyor! İlk adres Suudi Arabistan
19:55 Nevzat Bahtiyar’ın kızının paylaşımı ortalığı karıştırdı, avukatından yalanlama geldi Nevzat Bahtiyar'ın kızının paylaşımı ortalığı karıştırdı, avukatından yalanlama geldi
17:28 ATM’den para çeken genç, silahlı saldırıda can verdi ATM'den para çeken genç, silahlı saldırıda can verdi
17:26 Van’da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı Van'da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı
09:06 İstanbul’da boş arazide ağır şekilde darp edilmiş bir şahıs bulundu İstanbul'da boş arazide ağır şekilde darp edilmiş bir şahıs bulundu
09:05 Sibel Can’dan yıllar sonra gelen itiraf: ’’Evime bıçak gönderdi’’ Sibel Can'dan yıllar sonra gelen itiraf: ''Evime bıçak gönderdi!''
09:04 Fenerbahçeli Serhat Akın canlı yayında çıldırdı: Allah istemiyor Fenerbahçeli Serhat Akın canlı yayında çıldırdı: Allah istemiyor
09:01 TOGG’da üst düzey ayrılık TOGG'da üst düzey ayrılık
08:52 “İçeride uyuyor“ dediği annesi evde ölü bulundu "İçeride uyuyor" dediği annesi evde ölü bulundu
08:49 Başına gelmeyen kalmadı Şakir Paşa Ailesi için karar verildi Başına gelmeyen kalmadı! Şakir Paşa Ailesi için karar verildi
08:39 Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak
08:32 Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 23:12:17. #7.13#
SON DAKİKA: Lübnan ve Arap Birliği'nden İşbirliği Görüşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement