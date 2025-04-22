Lübnan ve Arap Birliği'nden İşbirliği Görüşmesi

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile Lübnan'ın güneyindeki durumu görüştü.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Recci, Arap Birliği'nin 163. olağan toplantısına katılmak üzere gittiği Mısır'ın başkenti Kahire'de Ebu Gayt ile bir araya geldi.

Lübnan'ın güneyindeki durumun yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Lübnan ile Arap Birliği arasındaki koordinasyon ile işbirliği de konuşuldu.

Görüşmede hükümet olarak reformlar konusunda atacakları adımları anlatan Recci, Lübnan ordusunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararını uygulama yönünde sürdürdüğü çabalarla ilgili bilgi verdi.

Arap Birliği'nin İsrail'in son saldırılarından sonra Lübnan'a sağladıkları destekleri takdir ettiklerini dile getiren Recci, İsrail'in güneyde işgalini sürdürdüğü noktalardan da çekilmesi için desteklerin devam etmesi talebinde bulundu.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt da 1701 sayılı kararın uygulanması ve İsrail'in ateşkes anlaşmasına bağlı kalarak Lübnan'ın güneyinden tamamen çekilmesinin önemine vurgu yaptı.

Ebu Gayt, Lübnan'da hükümetin istikrarı geri getirme ve silahları devletin tekelinde tutma yönünde sarf ettiği çabalara desteklerinin altını çizdi.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes ve ihlaller

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD de yer alıyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oybirliğiyle kabul etmişti.