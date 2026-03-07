Lübnan ve Fransa İsrail Saldırılarını Görüştü - Son Dakika
Lübnan ve Fransa İsrail Saldırılarını Görüştü

Lübnan ve Fransa İsrail Saldırılarını Görüştü
07.03.2026 23:41
Lübnan Dışişleri Bakanı Recci, Fransız mevkidaşı Barrot ile İsrail'in saldırılarını ele aldı.

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot ile İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmanın ve ülkeyi tarafı olmadığı bir savaşa sürükleme girişimlerini önlemenin yollarını görüştü.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Recci ile Barrot telefonda görüştü.

Görüşmenin, İsrail'in ABD ile birlikte İran'a karşı yürüttüğü savaşın bölgedeki yansımaları ve Tel Aviv'in pazartesiden bu yana Lübnan'a yönelik artan saldırıları çerçevesinde yapıldığı belirtildi.

Görüşmede, İsrail'in artırdığı gerilimi durdurmanın ve Lübnan'ı tarafı olmadığı bir savaşa sürükleme girişimini engellemenin yolları değerlendirildi.

Açıklamada, Barrot'un, Fransa'nın Lübnan'la dayanışmasını ve bu kritik dönemde Lübnan halkına yönelik sürekli desteğini dile getirdiği aktarıldı.

Recci de, Fransa'nın Lübnan'a yönelik sürekli ilgisi ve Paris yönetiminin ülkesindeki gelişmeleri yakından takip etmesi dolayısıyla Barrot'a teşekkür etti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 294 kişinin öldüğünü, 1023 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

