Lübnan ve Fransa Liderlerinden Görüşme - Son Dakika
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Lübnan ve Fransa Liderlerinden Görüşme

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Joseph Avn ve Emmanuel Macron, Lübnan'daki gelişmeleri ve İsrail saldırılarını değerlendirdi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn ve Macron telefonda görüştü.

Görüşmede Avn, Macron'a 21 Temmuz'da Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ve diğer Amerikalı yetkililerle gerçekleştirdiği temaslar hakkında bilgi verdi.

Taraflar, Lübnan ve bölgedeki gelişmelerin yanı sıra İsrail ile imzalanan çerçeve anlaşmasına varılmasının ardından başlayan süreci ve anlaşmada yer alan maddelerin uygulanmasını da ele aldı.

İki lider ayrıca, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki köy ve beldelere yönelik saldırılarının sürmesini değerlendirerek, bu saldırıların sona erdirilmesi ve ateşkesin korunmasının önemini vurguladı.

Görüşmede, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin sona ermesinin ardından izlenecek süreç ile güney Lübnan'da istikrarın korunması için uluslararası desteğin önemine de değinildi.

Avn ile Macron, bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmek amacıyla temaslarını sürdürme konusunda mutabık kaldı.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti saldırılar nedeniyle ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyor.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında "çerçeve anlaşması" imzalanmıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Fransa, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan ve Fransa Liderlerinden Görüşme - Son Dakika

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