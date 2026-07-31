Lübnanlı Arıcılar Uydu Görüntüleri ile Kovanlarını Kontrol Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lübnanlı Arıcılar Uydu Görüntüleri ile Kovanlarını Kontrol Ediyor

Lübnanlı Arıcılar Uydu Görüntüleri ile Kovanlarını Kontrol Ediyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in saldırıları nedeniyle kovanlarına ulaşamayan Lübnanlı arıcılar, akıbetlerini öğrenmek için uydu görüntüsü alıyor.

VESİM SEYFEDDİN/ETHEM EMRE ÖZCAN - İsrail'in saldırıları ve işgali nedeniyle kovanlarına erişemeyen Lübnanlı arıcılar, güneyde sınır hattında geride bıraktıkları kovanlarının akıbetini öğrenebilmek için uydu görüntüleri satın almak zorunda kalıyor.

İsrail'in 2 Mart 2026'dan bu yana sürdürdüğü saldırılar nedeniyle Lübnan'ın güneyindeki sınır hattında binlerce kişi evlerini ve tarım arazilerini terk etti.

İsrail ordusunun nisan ayında Litani Nehri'nin güneyinde "sarı hat" olarak adlandırdığı ve sınır hattına kadar uzanan bölgeyi "güvenlik tampon bölgesi" ilan etmesiyle de aralarında çiftçilerin de bulunduğu binlerce kişinin tarım arazilerine ve mülklerine erişimi engellendi.

Bu süreçten arıcılar da etkilendi. Geçim kaynakları olan yüzlerce arı kovanını geride bırakmak zorunda kalan arıcılar, İsrail'in işgali, sürdürdüğü saldırılar ve uyguladığı erişim kısıtlamaları nedeniyle aylardır kovanlarına ulaşamıyor.

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Şebaa beldesinden arıcılar, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, geride bıraktıkları kovanların durumunu öğrenebilmek için tek başvurabildikleri yöntemin uydu görüntüleri olduğunu anlattı.

Ücret karşılığında temin ettikleri görüntüler sayesinde kovanların yerinde olup olmadığını görebildiklerini belirten arıcılar, arı kolonilerinin yaşayıp yaşamadığını ya da kovanların kullanılabilir durumda olup olmadığını ise bu görüntülerden anlamanın mümkün olmadığını ifade etti.

Şebaa beldesinden 7 arıcının ülkenin güneybatısında İsrail işgalindeki Hamul bölgesinde geride bıraktığı yaklaşık 390 arı kovanı bulunuyor.

Arıcılar, kovanlarının durumunu yerinde tespit edebilmek, uğradıkları zararı kayıt altına alabilmek ve yeniden üretime başlayabilmek için Lübnan makamlarından bölgeye erişim sağlayacak bir mekanizma oluşturulmasını talep ediyor.

Kovanlar kuşatma altında kaldı

Şebaa Muhtarı Hasan Ali Zahra, İsrail'in saldırılarının onlarca ailenin temel geçim kaynaklarından biri olan arıcılık sektörünü felç ettiğini söyledi.

Arıcılık faaliyetlerinin mevsime göre kovanların dağlık bölgeler ile sahil kesimleri arasında taşınmasına dayandığını belirten Zahra, İsrail saldırılarının bu hareketliliği engellediğini ve kovanların sahil vadilerinde mahsur kaldığını ifade etti.

Zahra, "Bugün sadece kovanlarımızın hala yerinde olup olmadığını ya da yangınlarda yok olup olmadığını öğrenebilmek için uydu görüntüleri satın almak zorunda kalıyoruz." dedi.

Güneyde sınır hattında yer alan Şebaa'dan Nakura beldesine kadar uzanan bölgede daha önce yüzlerce arı kovanı bulunduğunu belirten Zahra, İsrail'in saldırıları nedeniyle bu alanların artık ulaşılamaz hale geldiğini kaydetti.

Kovanları kurtarma çabaları

Çiftçi Yusuf Atvi ise yaz aylarında arı kovanlarının aylarca susuz ve bakımsız bırakılmasının arıların kesin olarak telef olması anlamına geldiğini söyledi.

Uydu görüntülerinde kovanların yerinde görünmesine rağmen kovanların, arıların ölmesi nedeniyle boşaldığını ifade eden Atvi, arıcıların yaşadığı belirsizliğin sürdüğünü dile getirdi.

Arıcı Hasan Zahra ise kış meralarından yararlanmak amacıyla Nakura yakınlarındaki Hamul bölgesine taşıdığı yaklaşık 40 kovanının bulunduğunu söyledi.

İsrail saldırılarının başlamasından bu yana bölgeye giremediklerini belirten Zahra, "Resmi makamlar ve ilgili güvenlik birimleriyle iletişime geçerek kovanlarımızı boş bile olsa çıkarabilmek için izin istedik ancak herhangi bir onay alamadık." diye konuştu.

Arıcıların uydu görüntüleri satın almak için ortak ödeme yaptığını aktaran Zahra, buna rağmen bu görüntülerin kovanların içindeki arıların hala canlı olup olmadığını göstermediğini ifade etti.

Zahra, "Kovan dışarıdan sağlam görünse bile bakım yapılmaması, su eksikliği ile zararlı böcek ve eşek arılarının yayılması, kolonilerin tamamen yok olmasına neden olabilir." dedi.

Büyük ekonomik kayıp

Bölgedeki tarım kooperatifinin üyesi Hıdır Hassan da İsrail'in saldırıları ve arazi tahribatı nedeniyle 2023 sonlarından bu yana arılıkların büyük bölümünün zarar gördüğünü söyledi.

Burkıt en-Nekkar bölgesindeki arazisinde bulunan yaklaşık 70 kovanını kaybettiğini, 140 kovanın bulunduğu başka bir arazisinin ise tamamen tahrip edildiğini anlatan Hassan, kalan kovanları Kefir, Hasbaya ve daha sonra Nakura'ya taşımaya çalıştıklarını ancak güvenlik koşulları nedeniyle bunun da mümkün olmadığını ifade etti.

Doğrudan arılık ve altyapı zararının 200 bin doları aştığını belirten Hassan, Lübnan hükümetine yolların açılması ve arazi sahiplerinin zarar tespiti yapabilmesi için acil adım atılması çağrısında bulundu.

İsrail ile Hizbullah arasında son aylarda ilan edilen ateşkesler ve 26 Haziran 2026'da ABD arabuluculuğunda Beyrut ile Tel Aviv arasında imzalanan "çerçeve anlaşmasına" rağmen İsrail, Lübnan topraklarına yönelik saldırılarını, patlatma ve kara saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, İsrail, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnanlı Arıcılar Uydu Görüntüleri ile Kovanlarını Kontrol Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayraktar KIZILELMA’dan tarihi test: Gövde içi yuvasıyla tam isabet Bayraktar KIZILELMA’dan tarihi test: Gövde içi yuvasıyla tam isabet
Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü
TBMM Başkanı Kurtulmuş, af tartışmalarına son noktayı koydu TBMM Başkanı Kurtulmuş, af tartışmalarına son noktayı koydu
İran’ın en güçlü silahı savaş meydanına indi ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
Ece Erken’den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim Ece Erken'den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim
Mültecilikten NBA’ye uzanan örnek hayat Mültecilikten NBA'ye uzanan örnek hayat
Başkanın “Gelmeyin“ paylaşımı tartışma sebebi oldu Başkanın "Gelmeyin" paylaşımı tartışma sebebi oldu
Esenyurt’ta yolda bulduğu kartla 10 bin liralık alışveriş yapan şüpheli kamerada Esenyurt’ta yolda bulduğu kartla 10 bin liralık alışveriş yapan şüpheli kamerada
İstanbullular dikkat Valilikten kritik uyarı geldi: Şiddetli fırtına yıkıp geçecek İstanbullular dikkat! Valilikten kritik uyarı geldi: Şiddetli fırtına yıkıp geçecek
MHP önerdi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum beğendi Parti kapatmaya yeni kriter MHP önerdi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum beğendi! Parti kapatmaya yeni kriter
Kim bu kadın Özel harekat polisleri siteye baskın yaptı Kim bu kadın? Özel harekat polisleri siteye baskın yaptı
Deprem konutları çevresinde esrarengiz görüntü Polis alarma geçti Deprem konutları çevresinde esrarengiz görüntü! Polis alarma geçti
Rober Hatemo’dan yıllar sonra gelen itiraf: Babam ayağını ağzıma soktu Rober Hatemo’dan yıllar sonra gelen itiraf: Babam ayağını ağzıma soktu

11:56
Yürek burkan görüntü Yüzlercesi araçların altında ezilerek can verdi
Yürek burkan görüntü! Yüzlercesi araçların altında ezilerek can verdi
11:50
İspanya’da göç alarmı 24 saatte 49 bin kişi sınırı geçti
İspanya'da göç alarmı! 24 saatte 49 bin kişi sınırı geçti
11:13
4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, Aydın’daki yangınla mücadele sürüyor
4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, Aydın'daki yangınla mücadele sürüyor
10:58
Görüşmeye şortla katılıp yüzüne bakmamıştı: Protesto sanıldı ama gerçek başka çıktı
Görüşmeye şortla katılıp yüzüne bakmamıştı: Protesto sanıldı ama gerçek başka çıktı
10:45
Firma isimleri de belli İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
Firma isimleri de belli! İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
10:41
Gözaltındaki Cem Küçük’le çarpıcı detaylar “Büyük isimlerle“ korkutmuş
Gözaltındaki Cem Küçük'le çarpıcı detaylar! "Büyük isimlerle" korkutmuş
10:08
Yasak aşk dehşetinden yeni görüntü Her saniyesi kan donduruyor
Yasak aşk dehşetinden yeni görüntü! Her saniyesi kan donduruyor
09:54
Görüntü Maalesef Türkiye’den Kapıyı açıp peş peşe tetiğe bastı
Görüntü Maalesef Türkiye'den! Kapıyı açıp peş peşe tetiğe bastı
09:30
Adalet Bakanı Gürlek: Vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahse teşvik eden 33 kişi gözaltına alındı
Adalet Bakanı Gürlek: Vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahse teşvik eden 33 kişi gözaltına alındı
09:21
Bugün son gün Ödeme yapmayanlar araçlarını satamayacak, kullanamayacak
Bugün son gün! Ödeme yapmayanlar araçlarını satamayacak, kullanamayacak
09:03
Önce müstehcen fotoğraf istedi, sonra “kızım 17 yaşında“ diyerek şantaj yaptı
Önce müstehcen fotoğraf istedi, sonra "kızım 17 yaşında" diyerek şantaj yaptı
08:56
Krizin baş mimarı sessizliğini bozdu Neden imza atmadığı ortaya çıktı
Krizin baş mimarı sessizliğini bozdu! Neden imza atmadığı ortaya çıktı
08:54
İspanya sınırında felaket Göçmenlerin umut yolculuğu faciayla bitti
İspanya sınırında felaket! Göçmenlerin umut yolculuğu faciayla bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 12:09:22. #7.13#
SON DAKİKA: Lübnanlı Arıcılar Uydu Görüntüleri ile Kovanlarını Kontrol Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.