Lübnan\'daki çatışmaların topyekün savaşa dönüşme ihtimali düşük

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Lübnan'daki güvenlik uzmanları, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 4 aydır süren sınırdaki çatışmaların Hizbullah'ın bu yönde bir planı, İsrail'in de hazırlığı olmadığı için "topyekün" bir savaşa dönüşmesinin düşük ihtimal olduğunu ifade ediyor.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyi, İsrail'in ise kuzeyinde yer alan 120 kilometrelik sınır hattı üzerinde kontrollü bir çatışma yaşanıyor.

İsrailli yetkililer Hizbullah'ın sınırdan çekilmemesi halinde Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesini işgal etme tehdidinde bulunuyor.

Hizbullah ise en başından beri topyekün bir savaş ilanı yerine Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle dayanışma için çatışmalar başlattıklarını, güney cephesinin "baskı cephesi" olarak kalacağını dile getiriyor.

Ancak İsrail ordusu çatışmaların başından bu yana ilk defa 27-28 Ocak'ta Lübnan sınırında geniş ve kapsamlı bir askeri tatbikat düzenledi.

Hizbullah ise çatışmalarda daha gelişmiş İran yapımı ve 10 kilometre menzili bulunan "Falak-1" kullanmaya başladı.

Lübnanlı uzmanlar, devam eden kontrollü çatışmaların savaşa dönüşmesi ihtimalini AA muhabirine değerlendirdi.

"İsrail savaşı genişletmek istiyor ama hazır değil"

Lübnan ordusundan emekli General ve güvenlik uzmanı Naci Melaib, 8 Ekim 2023'ten beri Hizbullah'ın Gazze ile dayanışma ve yardım çerçevesinde İsrail'in sınırdaki askeri hedeflerine saldırılar düzenlediğini, sivilleri hedef almamaya çalıştığını savundu.

Melaib, İsrail'in, Hizbullah'ın kalesi olarak tabir edilen "Dahiye" bölgesine hava saldırısı gerçekleştirip Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Salih el-Aruri'yi öldürmesine rağmen Hizbullah'ın çatışmayı büyütmediğine dikkati çekti.

İsrail'in sınırın kuzeyinde Hizbullah'ın varlığından dolayı kendisini asla güvende hissetmeyeceğini dile getiren Melaib, "Ancak Gazze Şeridi'nde ordusu çamura battığından dolayı İsrail kuzeyde yeni bir cephe açmaya hazır değil." dedi.

Melaib, Hizbullah konusunda ise şu ifadeleri kullandı:

"Tüm Lübnanlılar gibi Hizbullah da topyekün savaş açma niyetinde değil. Daha çok Gazze'ye yardım için çatışmaları sürdürüyor. Bunun en büyük kanıtı da Hizbullah'ın şu ana kadar stratejik silahlarını kullanmadığı gibi gücünün sadece bir kısmını sahaya sürmesi. Hizbullah savaşmaya hazır ama çatışmayı genişletmek istemiyor. İsrail savaşı genişletmek istiyor ama hazır değil."

ABD'nin İsrail'e verdiği hava desteğinden dolayı gelecekte bir savaşın patlak vermesinden endişeli olduğunu da belirten Melaibi, İsrail'in elinin altında hala hava desteği seçeneğinin bulunduğunu, ABD'den 8 Ekim'den bu yana bu anlamda "yeşil ışık" aldığını hatırlattı.

Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda hava üstünlüğünün İsrail'de olacağını aktaran Melaibi, karada ise İsrail ordusunu zorlu bir görev beklediği görüşünde.

"Hizbullah cepheyi genişletme çabasına girmeyecek"

Lübnan ordusundan emekli Tuğgeneral ve güvenlik uzmanı Hişam Cabir de Hizbullah'ın cepheyi genişletme niyeti olmadığını dile getirdi.

Lübnan'ın güneyinde çatışmaların genişlemesi ve topyekün bir savaşa dönüşmesinin uzak bir ihtimal olduğunu söyleyen Cabir, "Hizbullah cepheyi genişletme çabasına girmeyecek. Bunu da en başından belirtti." dedi.

ABD'nin Hizbullah'tan emin olduktan sonra Doğu Akdeniz'deki filosunu geri çektiğini hatırlatan Cabir, İsrail'in, ABD'yi de savaşa katmak için Hizbullah'ın savaş başlatan taraf olmasını beklediğini ancak Hizbullah'ın bu hataya düşmediğini savundu.

Çatışma taraflarının değişmeyen sert tutumu

Hizbullah'tan sınır bölgesinde devam eden çatışmaların akıbeti ve olası ateşkes hakkında son konuşan üst düzey isim Hizbullah Yürütme Konseyi Başkan Yardımcısı Abdulkerim Abid'di.

Abid, 29 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Gazze'de nihai ateşkes ilan edilene kadar "bedeli ne olursa olsun sahada savaşmaya devam edeceklerini" söylemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant ise sık sık kuzey sınırında Hizbullah'a karşı savaş açılmasına dair açıklamalarda bulunuyor.

Ancak İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin 31 Ocak'ta yayımladığı habere göre İsrail ordusu, Lübnan sınırına yakın kasabalardaki güçlerinin sayısını azaltmaya karar verdi.

Savaşı engellemek için sürdürülen diplomatik çabalar

Lübnan merkezli "Diyar" gazetesi, hükümet yetkililerine dayandırdığı 31 Ocak tarihli haberinde, Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin ülkenin güneyindeki çatışmaların daha fazla büyümemesi için son bir haftadır "uluslararası düzeyde" diplomatik temaslarda bulunduğunu belirtti.

Ülkede yayın yapan "L'Orient Le Jour" gazetesi de 31 Ocak'ta geçtiği haberde, Hizbullah ve İsrail ordusu arasındaki çatışmaların sona erdirilmesi için ABD ve Fransa arasında Paris'te bir toplantı yapıldığını, Paris'in Washington'a, ABD, Fransa, İsrail ve Lübnan'dan oluşan "4'lü müzakere komisyonu" kurulması önerisinde bulunduğu iddia etti.

İsrail ve Hizbullah çatışması

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri sınırda devam eden çatışmalarda 177 Hizbullah mensubu, 30 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldürüldü.

Lübnan ve İsrail sınırına yakın bölgelerde ikamet eden on binlerce kişi ise söz konusu çatışmalar nedeniyle yerlerinden oldu.