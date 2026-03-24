Lufthansa'dan Ortadoğu'ya Uçuş İptalleri
Lufthansa'dan Ortadoğu'ya Uçuş İptalleri

Lufthansa\'dan Ortadoğu\'ya Uçuş İptalleri
24.03.2026 01:57
Lufthansa, Ortadoğu'daki uçuşlarını 24 Ekim'e kadar iptal etti, Dubai ve Tel Aviv uçuşları Mayıs'a kadar durdu.

Almanya'nın en büyük havayolu işletmesi Lufthansa, 24 Ekim'e dek Ortadoğu'da çok sayıda kente uçuşların iptal edildiğini duyurdu. Dubai ve Tel Aviv uçuşlarına ise şimdilik 31 Mayıs'a dek ara verildiği bildirildi.Alman Havayolları İşletmesi Lufthansa, Ortadoğu'daki çok sayıda havalimanına uçuşlarına sonbahara kadar ara verdiğini duyurdu.

Lufthansa'ya bağlı, Eurowings dışındaki tüm havayolu şirketlerini kapsayan ve Pazartesi günü işletmenin Frankfurt'taki merkezinden açıklanan kararla Abu Dabi, Amman, Beyrut, Dammam, Riyad, Erbil, Maskat ve Tahran seferleri 24 Ekim'e kadar, Dubai ve Tel Aviv seferleri ise 31 Mayıs'a kadar yapılmayacak.

Eurowings'in ise Beyrut ve Erbil'e uçuşlarının şimdilik 30 Nisan'a kadar durdurulduğu, gelişmelere göre bu tarihin daha sonra yeniden ele alınacağı bildirildi.

Lufthansa'nın açıkladığı 24 Ekim ve 31 Mayıs tarihleri, kendi markası dışında, işletmeye bağlı Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, ITA Airways, Edelweiss ve Lufthansa Cargo'yu da kapsıyor.

Lufthansa Havayolları 2024 yılında yaklaşık 64,5 milyon yolcu taşırken, Lufthansa Grubu'na bağlı şirketlerin taşıdığı toplam yolcu sayısı 131 milyonu geçmişti. Dünyanın en fazla yolcu taşıyan havayolu şirketleri arasında Lufthansa Grubu, 2024 verilerine göre 12'inci sırada bulunuyor. Türk Hava Yolları ise söz konusu sıralamada 10'uncu sırada yer alıyor.

dpa,DW/ ET

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Güncel Lufthansa'dan Ortadoğu'ya Uçuş İptalleri - Son Dakika

Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 şüpheli tutuklandı
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 şüpheli tutuklandı
Galatasaray’da taraftara ’’Eyvah’’ dedirten haber
Galatasaray'da taraftara ''Eyvah!'' dedirten haber
Köksal Baba’dan A Milli Takım’a sürpriz Sosyal medyayı salladı
Köksal Baba'dan A Milli Takım'a sürpriz! Sosyal medyayı salladı
Saadet Partisi lideri Arıkan: Akaryakıtta KDV oranı yüzde 1’e düşürülmeli
Saadet Partisi lideri Arıkan: Akaryakıtta KDV oranı yüzde 1'e düşürülmeli
Ateşkes konuşulurken, İran’a son zamanların en ağır saldırısı
Ateşkes konuşulurken, İran'a son zamanların en ağır saldırısı
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında tutuklama talebi
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında tutuklama talebi
SON DAKİKA: Lufthansa'dan Ortadoğu'ya Uçuş İptalleri - Son Dakika
