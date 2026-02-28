Lufthansa, Orta Doğu Uçuşlarını Askıya Aldı

Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın, ABD ve İsrail'in İran'a saldırması ve İran'ın da buna karşılık vermesinin ardından Orta Doğu'daki birçok kente uçuşları askıya aldığı bildirildi.

Lufthansa'dan yapılan açıklamada, Orta Doğu'daki mevcut durum nedeniyle Lufthansa Grubu'na bağlı hava yolu şirketlerinin Tel Aviv, Beyrut, Amman, Erbil ve Tahran uçuşlarını 7 Mart'a kadar, Dubai ve Abu Dabi'ye gidiş-dönüş uçuşlarını ise 1 Mart'a kadar askıya aldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail, Lübnan, Ürdün, Irak ve İran hava sahalarının 7 Mart'a kadar kullanılmayacağı ifade edildi.

Lufthansa'nın Orta Doğu'daki güvenlik durumunu sürekli izleyip değerlendirdiğine ve yetkililerle yakın temas içinde olduğuna işaret edilen açıklamada, yolcuların ve mürettebatın güvenliğinin öncelik taşıdığı vurgulandı.

Hava yolu şirketinin açıklaması, ABD ve İsrail'in İran'a saldırması ve İran'ın da buna karşılık vermesinin ardından geldi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken, Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.