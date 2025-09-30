Hazine ve Maliye Bakanlığı, T plakalı Ferrari'lerin peşine düştü - Son Dakika
Hazine ve Maliye Bakanlığı, T plakalı Ferrari'lerin peşine düştü

30.09.2025 10:12
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ferrari gibi lüks araçların vergisiz şekilde "T" plakayla Türkiye'de kullanıma sunulduğunu belirleyerek inceleme başlattı. Şirketlerin mevzuatı suistimal ettiği tespit edilirken, müfettişler usulsüzlüklerin peşine düştü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yurt dışından getirilen Ferrari başta olmak üzere lüks araçların vergisiz şekilde "T" plakayla Türkiye'de kullanıma sunulmasıyla ilgili şirketleri mercek altına aldı.

Mevzuata göre, yurt dışından yolcu beraberinde getirilen kişisel araçlar Türkiye'de en fazla 24 ay kalabiliyor. 2015'te 6 aydan 24 aya çıkarılan bu sürenin sonunda araçların ülke dışına çıkarılması zorunlu. Ayrıca bu araçların yalnızca getiren kişi tarafından kullanılması gerekiyor.

LÜKS ARAÇLARDA "T PLAKA" SUİSTİMALİ

Bakanlık kaynaklarına göre, bazı şirketler mevzuatı ihlal ederek lüks araçları Türkiye'de kullanıma sunuyor. Araçların, aslında "prototip veya yol testi için kullanılacaklar" için verilen "T" plakayla trafiğe çıktığı belirlendi.

MÜFETTİŞLER HAREKETE GEÇTİ

Maliye müfettişleri, vergisiz şekilde piyasaya sürülen araçlarla ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, usulsüzlükleri tespit ederek gerekli yaptırımları uygulamak üzere çalışmalara hız verdiği bildirildi.

Kaynak: AA

