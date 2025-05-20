Lüks Araçta Gizli Ayıp, Değişim Kararı Onandı - Son Dakika
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Lüks Araçta Gizli Ayıp, Değişim Kararı Onandı

Yargıtay, arızalı lüks otomobilin yenisiyle değiştirilmesi kararını onayladı.

20.05.2025 11:20
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Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, satın alındıktan kısa bir süre sonra çeşitli arızalar veren lüks otomobilin, yenisiyle değiştirilmesi kararını onadı.

Dairenin kararına göre, Ankara'daki bir şirket, 2019'da makam aracı olarak kullanılmak üzere sıfır kilometre lüks aracı 1 milyon 764 bin 518 lira bedelle satın aldı.

Araç farklı tarihlerde arızalar verince durum satıcıya bildirildi. Yetkili servis, aracın bazı parçalarını değiştirdi ve boya koruması yaptı.

Yetkili servise defalarca başvurulmasına rağmen rüzgar sesi, kapı ayarlarındaki bozukluk ve fren arızası çözülemedi, ayrıca boya koruması yapılmasına rağmen aracın ön cam ve kromajlarında gölgelenme ve lekeler oluştu.

Otomobildeki sorunların üretim hatasından kaynaklandığını öne süren alıcı şirket, Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesinde dava açtı.

Makam aracı olarak kullanılma düşüncesiyle alınan aracın bu amacı karşılayamadığını ifade eden davacı, aracın ayıpsız olan yenisiyle değiştirilmesini, bu talebin kabul edilmemesi halinde satıcıya iade edilerek bedelin, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren işletilecek en yüksek ticari faiziyle ödenmesine karar verilmesini talep etti.

İddia edilen ayıbın yasal süresi içinde usulüne uygun ihbar edilmediğini öne süren davalı şirket ise araçta üretimden kaynaklı bir hata bulunmadığını, rüzgar sesi haricindeki tüm şikayetlerin giderildiğini kaydetti.

Aracın serviste kaldığı ve yedek parça beklendiği dönemlerde yasal sınır olan 30 iş gününün açılmadığını ifade eden davalı, davanın reddini istedi.

Arızalar "gizli ayıp" niteliğinde

Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi, aracın, sıfır kilometre misliyle değiştirilmesine hükmetti. Mahkemenin kararında, art arda gerçekleşen arızalar nedeniyle araç parçalarının değiştirildiği, "gizli ayıp" niteliğindeki bu arızaların kullanımdan kaynaklanmadığı belirtildi.

Aracın soğutma kompresörü ve muhtelif parçaların değişip onarım gördüğüne yer verilen kararda, şu ifadeler yer aldı:

"Yeni alınan ve yüksek maliyetli bir araçtaki bu onarım ve parça değişimleri nedeniyle, arızaların sıklığı, aracın alındığı tarihten itibaren yaklaşık 1 buçuk yıl içerisinde genel bakım ve kullanımdan kaynaklı hasar dışında servise götürülme durumları gözetildiğinde araçtan beklenen güvenin kalmadığı, aracın hali hazırda üretimde bulunduğu, aracın misliyle değişim talebinin yerinde görüldüğü gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir."

Karara itiraz edilmesi üzerine dosyaya bakan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi, araçtaki arızaların gizli ayıp niteliğinde olduğunu belirterek, mahkemece verilen "misliyle değişim" kararının yerinde olduğuna işaret etti.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 11. Hukuk Dairesi de değişim kararını hukuka uygun bularak onadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lüks Araçta Gizli Ayıp, Değişim Kararı Onandı - Son Dakika

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