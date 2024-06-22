Lüksemburg ve Zhengzhou arasındaki Hava İpek Yolu işbirliği güçleniyor - Son Dakika
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Lüksemburg ve Zhengzhou arasındaki Hava İpek Yolu işbirliği güçleniyor

Lüksemburg ve Zhengzhou arasındaki Hava İpek Yolu işbirliği güçleniyor

Lüksemburg Başbakan Yardımcısı Xavier Bettler, Lüksemburg ile Zhengzhou kentleri arasındaki Hava İpek Yolu'nun ikili ilişkilerin güçlendirilmesinde önemli bir halka haline geldiğini belirtti. Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang ile birlikte 2. Zhengzhou-Lüksemburg Hava İpek Yolu Uluslararası İşbirliği Forumu'nda bulunan Bettler, Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamındaki işbirliğin artırılması gerektiği konusunda uzlaştıklarını ifade etti. İki lider, forumun, Kuşak ve Yol işbirliğini derinleştirme konusunda vardıkları uzlaşının hayata geçirilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladılar.

22.06.2024 13:28
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Lüksemburg Başbakan Yardımcısı Xavier Bettler, ikili ilişkilerin güçlendirilmesinde Lüksemburg ile Zhengzhou kentleri arasındaki "Hava İpek Yolu'nun" önemli bir halka haline geldiğini söyledi.

LÜKSEMBURG, 22 Haziran (Xinhua) -- Lüksemburg'u ziyaret eden Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang ile Lüksemburg Başbakan Yardımcısı Xavier Bettler, ülkelerinin Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamındaki işbirliğini artırmak üzere birlikte çalışması gerektiği konusunda uzlaştı.

İki lider, Perşembe günü Lüksemburg'da düzenlenen 2. Zhengzhou-Lüksemburg "Hava İpek Yolu" Uluslararası İşbirliği Forumu'nda söz konusu açıklamaları yaptı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komite üyesi olan Ding, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Haziran 2017'de Çin'in orta kesimindeki Zhengzhou kentiyle Lüksemburg kenti arasında "Hava İpek Yolu" inşasını desteklemeyi önerdiğini hatırlattı. Ding, Ekim 2023'te düzenlenen 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'nda forum başkanının, 2. Zhengzhou-Lüksemburg "Hava İpek Yolu" Uluslararası İşbirliği Forumu'nun düzenleneceğini duyurduğunu kaydetti.

Ding, Lüksemburg'da düzenlenen forumun, iki ülke liderinin Kuşak ve Yol işbirliğini derinleştirme konusunda vardığı uzlaşıyı hayata geçirmeye yönelik tatbiki bir eylem olduğunu ve büyük önem arz ettiğini söyledi.

Ding, iki ülkenin yıllar içinde İpek Yolu ruhunu destekleyip "Hava İpek Yolu'nun" inşasında kayda değer sonuçlar elde ederek havada bir bağlanabilirlik köprüsü kurduğunu ve projeyi Kuşak ve Yol işbirliğinin simgesel öneme sahip projelerinden biri haline getirdiğini vurguladı.

Ding, Çin'in geleceğe dönük olarak "Hava İpek Yolu'nun" yüksek kaliteli gelişimini hızlandırmak için daha etkin bir hava ulaştırma sistemi inşa etmek, daha yakın ekonomik ve ticari işbirliği kurmak ve çeşitliliğe sahip ve interaktif kültürel etkileşimler geliştirmek üzere Lüksemburg ile çalışmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Lüksemburg Başbakan Yardımcısı Xavier Bettler ise ikili ilişkilerin güçlendirilmesinde Lüksemburg ile Zhengzhou kentleri arasındaki "Hava İpek Yolu'nun" önemli bir halka haline geldiğini söyledi.

Kovid-19 pandemisi sırasında bu güzergahtan taşınan çok sayıda Çin menşeli tıbbi malzemenin Lüksemburg ve diğer Avrupa ülkelerini pandemiyle başa çıkma konusunda güçlü şekilde desteklediğine dikkat çeken Bettel, Lüksemburg'un Çin ile Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde çeşitli alanlarda daha yakın işbirliği yapmak için bu forumu bir fırsat olarak değerlendirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Ding ve Bettel forumun ardından "Hava İpek Yolu'nun" başarılarına odaklanan sergiyi birlikte ziyaret etti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Lüksemburg ve Zhengzhou arasındaki Hava İpek Yolu işbirliği güçleniyor - Son Dakika

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