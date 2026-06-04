Lula: ABD Baskılarına Boyun Eğmeyeceğiz - Son Dakika
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Lula: ABD Baskılarına Boyun Eğmeyeceğiz

Lula: ABD Baskılarına Boyun Eğmeyeceğiz
04.06.2026 11:16
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Brezilya Cumhurbaşkanı Lula, ABD'nin gümrük vergisi önerisine karşı bağımsız bir duruş sergileyeceklerini belirtti.

BRASİLİA, 4 Haziran (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD'nin son ticaret hamlesinin yarattığı baskıya boyun eğmeyeceklerini ve kararlı duruşlarını sürdüreceklerini söyledi.

Lula çarşamba günü düzenlenen kabine toplantısında, ABD Ticaret Temsilciliği'nin iki gün önce açıkladığı, Brezilya'dan ithal edilen ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulama önerisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Artık büyük güçlerin peşinden sürüklenen bir politika izlememe kararı aldıklarını söyleyen Lula, "Kimsenin hiçbir şeyden korkmasına gerek yok. Başımızı eğmeyeceğiz. Biz demokratik ve egemen bir ülkeyiz. Baskılara boyun eğmeyeceğiz" dedi.

Brezilya'nın bağımsız tutumunu koruyacağını ve alternatif ortaklıklar arayacağını belirten Lula, "Oturup ağlayacak değiliz. Başka ortaklar arayacağız. Trump bizim ürünlerimizi satın almak istemiyorsa, biz de isteyene satarız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Politika, Güncel, Dünya, Lula, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lula: ABD Baskılarına Boyun Eğmeyeceğiz - Son Dakika

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