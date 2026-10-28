Lula, Bolsonaro\'nun ülkeden ayrılmasını \'utanç verici\' diye eleştirdi

Lula, Bolsonaro'nun ülkeden ayrılmasını 'utanç verici' diye eleştirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Brezilya Devlet Başkanı Lula, seçimi kaybeden Flavio Bolsonaro'nun ülkeyi terk etmesini 'utanç verici' olarak nitelendirdi. Bolsonaro'nun ABD'ye gittiği duyuruldu ancak ayrılık resmi olarak teyit edilmedi; Yüksek Federal Mahkeme pazartesi günü yurtdışı çıkış yasağı getirmişti.
RİO DE JANEİRO, 28 Ekim (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, devlet başkanlığı seçimlerini kaybeden Flavio Bolsonaro'nun ülkeyi terk etmesini eleştirdi.
Lula, salı günü 81. doğum gününü kutlamak üzere başkent Brasilia'daki devlet başkanlığı konutu Alvorada Sarayı önünde toplanan destekçilerine hitap ederek, "Brezilya'dan ayrılmış olmasından üzüntü duyuyorum. Ülkeyi terk etme kararı utanç verici" dedi.
Liberal Partili federal milletvekili Mauricio Marcon salı günü yaptığı açıklamada, Bolsonaro'nun ABD'ye gitmek üzere ülkeden ayrıldığını duyurmuştu.
Brezilya Yüksek Federal Mahkemesi pazartesi günü Bolsonaro'ya yurtdışına çıkış yasağı getirmişti. Brezilya basınında yer alan haberlere göre söz konusu mahkeme kararı, Bolsonaro ve avukatı Willer Tomaz hakkında yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında alındı.
Bolsonaro'nun ülkeden ayrıldığı henüz resmi olarak teyit edilmedi.
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