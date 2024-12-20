Lula da Silva İyileşip Görevine Dönüyor - Son Dakika
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Lula da Silva İyileşip Görevine Dönüyor

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, doktor onayıyla görevine yeniden başlayacak.

20.12.2024 23:17
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Beyin kanaması nedeniyle iki operasyon geçiren ve bir süredir evinde dinlenen Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, doktorunun onayıyla görevine yeniden başlayabilecek.

Sao Paulo'daki Suriye- Lübnan Hastanesinde tomografi kontrolüne giren Lula da Silva'nın test sonuçlarının olumlu olduğu bildirildi.

Başkanın doktoru Roberto Kalil Filho, basına yaptığı açıklamada, "Sonuçlar tatmin edici. Başkan, normal faaliyetlerine devam etmesi için zaten izin almıştı ve başkente gitmesini olumlu buluyoruz." ifadesini kullandı.

Bir süredir Sao Paulo'daki özel konutunda dinlenen 79 yaşındaki Lula da Silva'nın, başkent Brezilya'da düzenlenecek Bakanlar Kurulu toplantısına katılması bekleniyor.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, beyin kanaması nedeniyle 10 Aralık'taki ilk ameliyatın ardından 13 Aralık'ta bir operasyon daha geçirmişti.

Lula da Silva, tedavisinin tamamlanmasının ardından 15 Aralık'ta doktorlarının uygun bulması sonucu taburcu edilmişti.

Lula da Silva'nın ekimde evde düşmesi sonucu baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurmasının ardından ameliyatın gerekli görüldüğü kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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