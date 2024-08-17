Lula da Silva: Venezuela'da seçimin netleşmesi için tutanaklar açıklanmalı - Son Dakika
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Lula da Silva: Venezuela'da seçimin netleşmesi için tutanaklar açıklanmalı

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Venezuela'da devlet başkanlığı seçiminin netleşmesi için Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) tutanaklarının açıklanması gerektiğini belirtti. Lula da Silva, seçim sonuçlarının şeffaf bir şekilde belirlenmesini talep etti.

17.08.2024 23:49
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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Venezuela'da devlet başkanlığı seçiminin ardından yaşanan politik tartışmalara ilişkin, seçimin kimin kazandığının netleşmesi için Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) tutanakları açıklaması gerektiğini bildirdi.

Ülkesindeki bir radyo kanalında açıklamalarda bulunan Lula da Silva, Venezuelalı yetkililerden, seçim sonuçlarının tutanaklarını açıklamalarını ve kimin kazandığının şeffaf olarak belirlenmesini talep etti.

Lula da Silva, CNE'ye çağrıda bulunarak, "Nerede bu oy sayımının döküm tabloları? Muhalefet kazandığını söylüyor, (Devlet Başkanı Nicolas) Maduro da kazandığını ifade ediyor. Ben sürecin demokratik olduğunu düşünüyorum fakat tutanakları göstermeleri halinde inanırım." ifadesini kullandı.

Venezuela'da halkın demokratik tercihlerine saygı duyduklarını vurgulayan Lula da Silva, "Venezuela halkı ancak kendi geleceğine karar verir. Güney Amerika'da barış içinde yaşamamıza destek olmak isteyen çok sayıda ülke olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Lula da Silva, Venezuela'daki siyasi tartışmaların ülkede bir iç savaşa yol açacağı yorumlarına da katılmadığını belirtti.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, 15 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Venezuela'da koalisyon hükümeti kurulması ya da yeni seçimlere gidilmesinin önerdikleri seçenekler arasında olduğunu kaydetmişti.

Venezuela'daki seçimler

Venezuela'da 28 Temmuz'da devlet başkanlığı seçimi düzenlenmişti.

Venezuela Seçim Konseyinin açıkladığı sonuçlara göre, Nicolas Maduro yüzde 51,20 ile devlet başkanlığı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Seçimin tamamlanmasının ardından 29 Temmuz'da açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi verilerinin doğru olmadığını ve sonuçlara hile karıştığını öne sürmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lula da Silva: Venezuela'da seçimin netleşmesi için tutanaklar açıklanmalı - Son Dakika

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