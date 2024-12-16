Lula, Darbecilere Cezalandırma Sözü Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Lula, Darbecilere Cezalandırma Sözü Verdi

Brezilya Devlet Başkanı Lula, 2022 darbe girişimcilerini ağır şekilde cezalandıracağını duyurdu.

16.12.2024 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAO PAULO, 16 Aralık (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 2022 darbe girişimine katılanları "ağır şekilde cezalandırma" taahhüdünde bulundu.

Lula da Silva pazar günü düzenlediği basın toplantısında eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun savunma bakanı olarak görev yapmış olan emekli general Walter Braga Netto'nun gözaltına alınması konusunda, "General Braga'nın masumiyet karinesi ilkesince her türlü hakka sahip olduğuna inanıyorum" dedi.

Geçtiğimiz hafta acil bir beyin ameliyatı geçiren Lula da Silva, taburcu olduktan hemen sonra Sirio Libanes Hastanesi'nde düzenlediği basın toplantısında kameralar karşısına çıktı. Toplantıda Lula da Silva'ya sağlık ekibi ve eşi Rosangela da Silva da eşlik etti.

Soruşturmalara müdahale etmekle suçlanan Braga Netto, Yüksek Federal Mahkeme'nin kararıyla cumartesi günü tutuklanmıştı. Federal Polis Teşkilatı'na göre 2022 yılında Lula da Silva'nın devlet başkanlığını devralmasını önlemek amacıyla Bolsonaro'nun bir darbe planladığı iddia ediliyor.

Lula da Silva, planda devlet başkanına suikast düzenlemek üzere üst rütbeli askeri görevlilerin yer almasının kabul edilemeyeceğini söyledi.

Perşembe gününe kadar Sao Paulo'daki konutunda çalışmalarını sürdürecek olan Lula da Silva'ın daha sonra başkent Brasilia'daki Planalto Sarayı'na dönüp dönemeyeceğine bilgisayarlı tomografi çekiminin ardından karar verilecek.

Kaynak: Xinhua

Lula Da Silva, Politika, Güvenlik, Brezilya, Güncel, Hukuk, Dünya, Lula, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lula, Darbecilere Cezalandırma Sözü Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:00 Beşar Esad, adım adım Rusya’ya nasıl kaçtığını açıkladı Beşar Esad, adım adım Rusya'ya nasıl kaçtığını açıkladı
15:48 Ülkesini muhaliflere bırakıp Rusya’ya kaçan Esad’dan ilk açıklama Ülkesini muhaliflere bırakıp Rusya'ya kaçan Esad'dan ilk açıklama
15:20 Esad’la ilgili sessizliğini bozan Bahçeli tehlikeyi işaret etti Esad'la ilgili sessizliğini bozan Bahçeli tehlikeyi işaret etti
14:38 SGK’ya borcu olan 6 belediyeye haciz işlemi başlatıldı SGK'ya borcu olan 6 belediyeye haciz işlemi başlatıldı
14:07 Asgari ücretin kritik toplantısı sona erdi İşte ilk açıklama Asgari ücretin kritik toplantısı sona erdi! İşte ilk açıklama
22:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlerle Buluşma Programında Soruları Yanıtladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlerle Buluşma Programında Soruları Yanıtladı
21:57 LPG Tüpleri İçin Yeni Düzenleme: İzlenebilirlik Sağlanacak LPG Tüpleri İçin Yeni Düzenleme: İzlenebilirlik Sağlanacak
21:56 Fenerbahçenin yıldızı sezonu kapattı Fenerbahçenin yıldızı sezonu kapattı
21:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Somali ile Etiyopya arasındaki krizi 7 saatte bitirdik Cumhurbaşkanı Erdoğan: Somali ile Etiyopya arasındaki krizi 7 saatte bitirdik
21:38 DEM Partililer Meclis’te Türk askerini ’işgalci’ olmakla suçladı DEM Partililer Meclis'te Türk askerini 'işgalci' olmakla suçladı
21:32 Gençlerle buluşan Erdoğan salona gelirken çalınan şarkı bir hayli manidar Gençlerle buluşan Erdoğan salona gelirken çalınan şarkı bir hayli manidar
21:15 Saadet Partili Karaman: Zorunlu 12 yıllık eğitim kaldırılmalı Saadet Partili Karaman: Zorunlu 12 yıllık eğitim kaldırılmalı
21:04 Fenerbahçe, RAMS Başakşehir’i Kadıköy’de 3-1 yendi Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i Kadıköy'de 3-1 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 16:57:53. #1.12#
SON DAKİKA: Lula, Darbecilere Cezalandırma Sözü Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.