Lula, Darbecilere Cezalandırma Sözü Verdi

Güncel

SAO PAULO, 16 Aralık (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 2022 darbe girişimine katılanları "ağır şekilde cezalandırma" taahhüdünde bulundu.

Lula da Silva pazar günü düzenlediği basın toplantısında eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun savunma bakanı olarak görev yapmış olan emekli general Walter Braga Netto'nun gözaltına alınması konusunda, "General Braga'nın masumiyet karinesi ilkesince her türlü hakka sahip olduğuna inanıyorum" dedi.

Geçtiğimiz hafta acil bir beyin ameliyatı geçiren Lula da Silva, taburcu olduktan hemen sonra Sirio Libanes Hastanesi'nde düzenlediği basın toplantısında kameralar karşısına çıktı. Toplantıda Lula da Silva'ya sağlık ekibi ve eşi Rosangela da Silva da eşlik etti.

Soruşturmalara müdahale etmekle suçlanan Braga Netto, Yüksek Federal Mahkeme'nin kararıyla cumartesi günü tutuklanmıştı. Federal Polis Teşkilatı'na göre 2022 yılında Lula da Silva'nın devlet başkanlığını devralmasını önlemek amacıyla Bolsonaro'nun bir darbe planladığı iddia ediliyor.

Lula da Silva, planda devlet başkanına suikast düzenlemek üzere üst rütbeli askeri görevlilerin yer almasının kabul edilemeyeceğini söyledi.

Perşembe gününe kadar Sao Paulo'daki konutunda çalışmalarını sürdürecek olan Lula da Silva'ın daha sonra başkent Brasilia'daki Planalto Sarayı'na dönüp dönemeyeceğine bilgisayarlı tomografi çekiminin ardından karar verilecek.