Lüleburgaz 2025 Bütçesi 2.4 Milyar Lira

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Lüleburgaz Belediyesi 2025 yılı tahmini bütçesi 2 milyar 400 milyon lira olarak belirlendi.

Belediye Başkanı Murat Gerenli başkanlığında, Sokullu Külliyesi Hamamı Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen kasım ayı belediye meclisi üçüncü toplantısında 2025 yılı tahmini gelir ve gidere ilişkin gündem maddesi görüşüldü.

Toplantıda, plan ve bütçe komisyonu raporu okundu. Komisyonca 2025 yılı tahmini bütçesi 2 milyar 400 milyon lira ön görüldüğü yönünde görüş bildirildi.

Tahmini bütçe, oy çokluğu ile kabul edildi.

ADD Genel Başkanı Bozkurt'tan ziyaret

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt, Lüleburgaz şubesini ziyaret etti.

Bozkurt, ziyarette Lüleburgaz Şube Başkanı Hatice Çetinaslan'dan şube faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Şube üyeleriyle de bir araya gelen Bozkurt, istekleri dinledi.

Bozkurt, ziyarette CHP Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan ve CHP Kırklareli İl Başkanı Bora Terzi'yle de bir araya geldi.