Lüleburgaz 35. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Sona Erdi

24.04.2026 11:40  Güncelleme: 13:25
(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi'nin 35. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği, Kongre Meydanı'nda gerçekleştirilen programla dün akşam sona erdi. Belediye Başkanı Murat Gerenli, "Bu ülkede fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetişmeye devam edecek ve Lüleburgaz'da Çocuk Şenliği sonsuza kadar devam edecek" dedi.

Lüleburgaz Belediyesi'nin bu yıl 35'incisini düzenlediği Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği sona erdi. Kongre Meydanı'nda gün boyunca devam eden etkinlikler, dün akşam saat 19.00'daki kapanış gösterileriyle tamamlandı.

Sevgi ve Çoksesli Çocuk Koroları'nın konseriyle başlayan gecede, Lüleburgaz Belediyesi Çocuk Halk Dansları Topluluğu da sahne aldı. Bosna Hersek, Bulgaristan, KKTC, Kırgızistan, Kosova ve Kuzey Makedonya'dan gelen halk dansları ekiplerinin gösterisi ise ilgiyle izlendi.

Konuk ekiplerin gösterilerinin ardından Çocuk Halk Dansları Topluluğu üyeleri ve konuk ülkelerden çocuklar aynı sahnede bir araya gelerek gösteri sundu. Her ülkenin kendine ait ezgileriyle dans eden çocuklar "dostluk" mesajı verdi.

"Çocuk Şenliği, sonsuza kadar devam edecek"

Gerenli, "Bu ülkede fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetişmeye devam edecek ve Lüleburgaz'da Çocuk Şenliği, sonsuza kadar devam edecek. Hep birlikte aydınlık geleceğimize, sanatın, bilimin ve sporun ve Ata'mızın rehberliğinde yürümeye devam edeceğiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız ve Çocuk Şenliğimiz kutlu olsun" diye konuştu.

Gerenli ardından Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği süresince görev yapan gönüllülere madalya takdim etti.

Kaynak: ANKA

