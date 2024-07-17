Lüleburgaz Belediyesi Çevre Bilincini Artırmak İçin Video Paylaştı

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(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla hazırladığı videoyu sosyal medya hesaplarında yayınladı. Düzensiz atılan atıkların kötü görüntüye neden olduğu, ekiplerin de yaz ayının sıcak günlerinde temiz bir Lüleburgaz için çalıştığı sahnelerin yer aldığı videoda, "Daha temiz bir Lüleburgaz mümkün" mesajı verildi.

Lüleburgaz Belediyesi, temel yaşam alanlarının korunması ve devamlılığı için çevre bilincini artırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla hazırladığı videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Videoda, yaşanılan çevrenin temiz tutulmasının, tüm toplumun sorumluluğunda olduğuna dikkat çekilerek, ekiplerin de görevini canla başla yaptığı hatırlatıldı.

Videoda, "Temizlemek görevimiz ancak temiz tutmak tüm toplumun sorumluluğundadır! Arkadaşlarımız yazın kavurucu sıcağında, kışın dondurucu soğuğunda temiz bir Lüleburgaz için canla başla çalışmayı sürdürecek. Daha temiz bir Lüleburgaz mümkün" mesajı verildi.