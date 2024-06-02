Lüleburgaz Belediyesi Enkaz Arama Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirdi

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(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi, kapsamlı bir enkaz arama kurtarma tatbikatına ev sahipliği yaptı. AFAD Kırklareli koordinesinde gerçekleştirilen tatbikatta kamu kurum ve kuruluşlarıyla STK'lar, enkaz alanından yaralıları kurtarmak için zamana karşı yarıştı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından 2024 yılını "Afet ve Koordinasyon Yılı" olarak belirleyen Lüleburgaz Belediyesi, afetlere karşı hazırlıklarını sürdürüyor. Belediye, bu doğrultuda yıktığı eski diş hastanesinin enkazında, kapsamlı bir arama kurtarma tatbikatını gerçekleştirdi.

AFAD Kırklareli İl Müdürlüğü koordinasyonundaki tatbikata Lüleburgaz İtfaiyesi, AFAD, UMKE, STK'lar ile çok sayıda kamu kurum ve kuruluşu katıldı. Senaryo gereği enkaz altında kalan çok sayıda yaralının olduğu bölgeye, ihbar sonucu tüm ekipler sevk edildi.

İlk olarak güvenlik önlemleri alınan enkaz alanında, arama kurtarma ekipleri AFAD koordinesinde görev dağılımı gerçekleştirdi. Ekipler daha sonra enkazda arama kurtarma çalışmalarına başladı. Ekipler enkaz altındaki yaralıları kurtarmak için zamana karşı yarıştı.

"Güçlükleri tespit edebilmemiz açısından çok faydalı bir tatbikat"

Tatbikatla ilgili açıklama yapan Lüleburgaz Belediyesi Başkan Yardımcısı Ceyhun Akgöl, "Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve tüm STK'larla birlikte burada bir arama kurtarma tatbikatı gerçekleştiriyoruz. Bunu gece gerçekleştiriyoruz çünkü depremin saati yok. Gece veya gündüz olabilir. Senaryo gereği ekipler içeri girip arama kurtarma çalışması yapıyor. Buradaki karşılaştığımız güçlükleri tespit edebilmemiz açısından çok faydalı bir tatbikat" dedi.