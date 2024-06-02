Lüleburgaz Belediyesi Enkaz Arama Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Lüleburgaz Belediyesi Enkaz Arama Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirdi

Lüleburgaz Belediyesi, AFAD Kırklareli koordinesinde enkaz arama kurtarma tatbikatı düzenledi. Kamu kurumları, STK'lar ve ekipler, enkaz alanından yaralıları kurtarmak için zamana karşı yarıştı.

02.06.2024 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi, kapsamlı bir enkaz arama kurtarma tatbikatına ev sahipliği yaptı. AFAD Kırklareli koordinesinde gerçekleştirilen tatbikatta kamu kurum ve kuruluşlarıyla STK'lar, enkaz alanından yaralıları kurtarmak için zamana karşı yarıştı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından 2024 yılını "Afet ve Koordinasyon Yılı" olarak belirleyen Lüleburgaz Belediyesi, afetlere karşı hazırlıklarını sürdürüyor. Belediye, bu doğrultuda yıktığı eski diş hastanesinin enkazında, kapsamlı bir arama kurtarma tatbikatını gerçekleştirdi.

AFAD Kırklareli İl Müdürlüğü koordinasyonundaki tatbikata Lüleburgaz İtfaiyesi, AFAD, UMKE, STK'lar ile çok sayıda kamu kurum ve kuruluşu katıldı. Senaryo gereği enkaz altında kalan çok sayıda yaralının olduğu bölgeye, ihbar sonucu tüm ekipler sevk edildi.

İlk olarak güvenlik önlemleri alınan enkaz alanında, arama kurtarma ekipleri AFAD koordinesinde görev dağılımı gerçekleştirdi. Ekipler daha sonra enkazda arama kurtarma çalışmalarına başladı. Ekipler enkaz altındaki yaralıları kurtarmak için zamana karşı yarıştı.

"Güçlükleri tespit edebilmemiz açısından çok faydalı bir tatbikat"

Tatbikatla ilgili açıklama yapan Lüleburgaz Belediyesi Başkan Yardımcısı Ceyhun Akgöl, "Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve tüm STK'larla birlikte burada bir arama kurtarma tatbikatı gerçekleştiriyoruz. Bunu gece gerçekleştiriyoruz çünkü depremin saati yok. Gece veya gündüz olabilir. Senaryo gereği ekipler içeri girip arama kurtarma çalışması yapıyor. Buradaki karşılaştığımız güçlükleri tespit edebilmemiz açısından çok faydalı bir tatbikat" dedi.

Kaynak: ANKA

Kırklareli, Lüleburgaz, AFAD, Acil Durum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lüleburgaz Belediyesi Enkaz Arama Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:43 Erdoğan’dan yeni müfredata yönelik tepkilere yanıt: Eleştirilerin çoğu pedagojik değil ideolojik Erdoğan'dan yeni müfredata yönelik tepkilere yanıt: Eleştirilerin çoğu pedagojik değil ideolojik
14:44 Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli’ye çağrıda bulundu: Çayın fiyatı 25 liraya çıkarılmalıdır Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye çağrıda bulundu: Çayın fiyatı 25 liraya çıkarılmalıdır
14:25 Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul’a geldi Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul'a geldi
13:41 İstanbul’da çöken binada gözaltı sayısı 2’ye yükseldi Bina sahibinden sonra zemin kattaki döner işletmecisi de Emniyet’te İstanbul'da çöken binada gözaltı sayısı 2'ye yükseldi! Bina sahibinden sonra zemin kattaki döner işletmecisi de Emniyet'te
13:12 Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş
16:39 İsmet Taşdemir, Mourinho’ya meydan okudu: O var diye bir tarafa sinecek değiliz İsmet Taşdemir, Mourinho'ya meydan okudu: O var diye bir tarafa sinecek değiliz
15:58 Taraftarları mest etti Jose Mourinho’dan ilk Fenerbahçe paylaşımı Taraftarları mest etti! Jose Mourinho'dan ilk Fenerbahçe paylaşımı
15:43 Manşetlerden biri taraftarı kızdıracak Mourinho’nun Fenerbahçe’ye gelişi Avrupa’yı salladı Manşetlerden biri taraftarı kızdıracak! Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelişi Avrupa'yı salladı
14:47 Ağacın tepesinde gören önce şaşırdı, sonra hak verdi Ağacın tepesinde gören önce şaşırdı, sonra hak verdi
14:06 Önce motosiklete sonra yayalara çarptı 2 çocuğu hayattan kopardı Önce motosiklete sonra yayalara çarptı! 2 çocuğu hayattan kopardı
13:53 Mourinho, transferde büyük oynadı: Fenerbahçe’ye geliyorsun Bellingham Mourinho, transferde büyük oynadı: Fenerbahçe'ye geliyorsun Bellingham
13:17 YSK Başkanı: Yenilenen seçimlerde herhangi bir olumsuz durum yok YSK Başkanı: Yenilenen seçimlerde herhangi bir olumsuz durum yok
13:16 Yönetime raporunu sundu bile Mourinho, Fenerbahçe’nin eksiğini buldu Yönetime raporunu sundu bile! Mourinho, Fenerbahçe'nin eksiğini buldu
12:53 Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
12:33 Beypiliç fabrikasında 19 işçi zehirlendi Beypiliç fabrikasında 19 işçi zehirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2024 17:00:08. #1.11#
SON DAKİKA: Lüleburgaz Belediyesi Enkaz Arama Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement