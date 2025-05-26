Lüleburgaz Belediyesi Gençlik Korosu, İzmir Festivali'nde Başarı Ödülü Kazandı

(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi Gençlik Korosu, 4. İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali'nde "Koronun Seviyesine Uygun Repertuvar Seslendirmede Başarı Ödülü"nün sahibi oldu.

250 koronun başvuru yaptığı, 75 koro ve 3 bin koristin sahne aldığı ve 14 müzikal dalda ödüllerin dağıtıldığı 4. İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali, 22-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Festivale katılan Lüleburgaz Belediyesi Gençlik Korosu, Koronun Seviyesine Uygun Repertuvar Seslendirmede Başarı Ödülü'nü kazandı.

Lüleburgaz Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu da bu yıl mayıs ayında düzenlenen 10. Sansev İstanbul Uluslararası Çoksesli Koro Festivali'nde "Koro Tınısında Başarı Ödülü" ve "Umut Vaat Eden Şef Özel Ödülü" olmak üzere iki ayrı dalda ödül kazandı.

Lüleburgaz Belediyesi Sevgi Korosu ise yine mayıs ayında düzenlenen ve yurt genelinden 38 koro ve 2 bin 500 koristin katılımıyla gerçekleşen 5. Çanakkale Çocuk Koroları Şenliği'nde Akademik Ödüller Kategorisi'nde "Teknik-Müzikal İzlenimde Başarı Ödülü" ve "Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Özendirme Ödülü"nün sahibi oldu.