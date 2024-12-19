Lüleburgaz Belediyesi'nden Bebeğe Destek Projesi - Son Dakika
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Lüleburgaz Belediyesi'nden Bebeğe Destek Projesi

Lüleburgaz Belediyesi\'nden Bebeğe Destek Projesi

Lüleburgaz Belediyesi, 'Önce anne sütü, önce aşı' sloganıyla ek gıda ve bez desteği sunarak ayda ortalama 180 bebeğin ihtiyaçlarını karşılıyor. 2022'den bu yana toplamda 12 bin 343 ek gıda ve 559 bin 78 bebek bezi dağıtıldı.

19.12.2024 10:02  Güncelleme: 10:04
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Lüleburgaz Belediyesi'nin "Önce anne sütü, önce aşı" sloganıyla sağladığı ek gıda ve bez desteğiyle ayda ortalama 180 bebeğin ihtiyaçları karşılanıyor. 2022 yılından bugüne kadar toplamda 12 bin 343 adet ek gıda ile 559 bin 78 adet bebek bezi desteği verildi.

Lüleburgaz Belediyesi'nin 2022 yılından bu yana "Önce anne sütü, önce aşı" şartıyla sağladığı ek gıda ve bez desteği sürüyor. Destek ile ayda ortalama 180 bebeğin ihtiyaçları karşılanıyor. 2022 yılından bugüne kadar toplamda her biri 200 gramlık 12 bin 343 adet ek gıda ile 559 bin 78 adet bebek bezi desteği sağlandı.

Destekten faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlar, Lüleburgaz Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvuruda bulunabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Lüleburgaz Belediyesi'nden Bebeğe Destek Projesi - Son Dakika

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