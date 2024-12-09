(KIRKLARELİ)- Türk basketbolunun köklü kulüplerinin U-16 takımlarının yer alacağı 'Lüleburgaz Belediyesi Gökhan Teksöz 6. Basketbol Turnuvası', 13-14-15 Aralık'ta LYFA Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Turnuvada Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş, Fenerbahçe, Karşıyaka, Lüleburgaz, Tofaş ve Türk Telekom takımları mücadele edecek.
Basketbolun devleri 13-14-15 Aralık'ta Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde sahaya çıkıyor. Lüleburgaz Belediyesi'nin Gökhan Teksöz'ün anısını yaşatmak adına 6'ncısını düzenlediği 'Lüleburgaz Belediyesi Gökhan Teksöz 6. Basketbol Turnuvası', 13-14-15 Aralık'ta Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde gerçekleştirilecek. Turnuvaya bu yıl Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş, Fenerbahçe, Karşıyaka, Lüleburgaz, Tofaş ve Türk Telekom U-16 takımları katılacak.
Dostluk çerçevesinde gerçekleştirilecek turnuva, 3 gün boyunca kıyasıya rekabete sahne olacak.
Son Dakika › Güncel › Lüleburgaz'da 6. Basketbol Turnuvası Heyecanı - Son Dakika
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