Lüleburgaz'da anaokulu öğrencileri Kaymakam Salih Yüce'yi ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Lüleburgaz'da anaokulu öğrencileri Kaymakam Salih Yüce'yi ziyaret etti

Lüleburgaz\'da anaokulu öğrencileri Kaymakam Salih Yüce\'yi ziyaret etti

Lüleburgaz'da bulunan bir anaokulu, Kaymakam Salih Yüce'yi ziyaret etti. Kaymakam Yüce, öğrencilere görevleri hakkında bilgi verdi ve kaymakamlık birimlerini gezdirdi. Öğrencilerin ziyaretinden memnuniyet duyan Yüce, onları kabul ettiği için teşekkür etti.

24.04.2024 11:53  Güncelleme: 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lüleburgaz'da anaokulu öğrencileri, Kaymakam Salih Yüce'yi ziyaret etti.

Yüce, makamında kabul ettiği öğrencilere kaymakamın görevleri hakkında bilgi verdi.

Daha sonra öğrencilere kaymakamlık birimleri gezdirildi.

Yüce, öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Okullar arası bocce turnuvası

Kırklareli'nde okullar arası bocce turnuvasında, Lüleburgaz Kepirtepe Bocce kız takımı şampiyon oldu.

Okul sporları kapsamında gerçekleştirilen turnuvada şampiyon olan Lüleburgaz Kepirtepe Bocce kız takımı, Sakarya'da düzenlenecek Marmara bölge turnuvasında mücadele edecek.

Beden eğitimi öğretmeni ve takım antrenörü Sabri Aksu, gazetecilere, müsabakalarda 11 takımı yenerek şampiyon olduklarını söyledi.

Sakarya'daki müsabakalarda Kırklareli'ni en iyi şekilde temsil edeceklerini ifade eden Aksu, takımın antrenmanlarını yoğun şekilde sürdürdüğünü kaydetti.

Çocuk şenliği etkinlikleri

Lüleburgaz'da çocuk şenliği etkinlikleri kapsamında futbol müsabakaları yapıldı.

Halk Eğitimi Merkezi'nde görevli futbol antrenörlerince Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde yapılan müsabakalara katılan 80 öğrenciye düzenlenen törenle madalya verildi.

Merkez Müdürü Kasım Konak, şenliğe katılan öğrencilere teşekkür etti.

Kaybedenin ve kazananın olmadığı bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Konak, öğrencilere centilmenlik ruhu kazandırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği kursu sona erdi

Lüleburgaz ilçesinde tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği kursu tamamlandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde açılan kursta başarılı olan 36 kursiyere sertifikaları verildi.

Tarım ve Orman Müdürü Abuzer Sağdıç, Halk Eğitim Merkezi bahçesinden düzenlenen törende yaptığı konuşmada, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği kursuna katılan kursiyerlere teşekkür etti.

Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerleri tebrik eden Sağdıç, Lüleburgaz'da tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğini arttırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Törene, Kaymakam Salih Yüce, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kasım Konak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem de katıldı.

Kaynak: AA

Kaymakamlık, Salih Yüce, Lüleburgaz, Çocuk, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lüleburgaz'da anaokulu öğrencileri Kaymakam Salih Yüce'yi ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:09 Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir
11:59 Satamadığı soğanı bedava yapınca 3 bin kişi tarlaya akın etti Satamadığı soğanı bedava yapınca 3 bin kişi tarlaya akın etti
11:46 Kamuda tasarrufun ilk adımları TBMM’deki 23 Nisan resepsiyonunda atılmaya başlandı Kamuda tasarrufun ilk adımları TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda atılmaya başlandı
10:31 Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alır İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alır? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
08:34 Erbakan’dan “Cumhur İttifakı’nda mısınız“ sorusuna yanıt var Erbakan'dan "Cumhur İttifakı'nda mısınız?" sorusuna yanıt var
12:17 Yargıtay Başkanı 21. turda da seçilemedi Yargıtay Başkanı 21. turda da seçilemedi
11:41 Gelen tepkiler üzerine istifa etmişti: Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız’ın yüksek lisans diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı Gelen tepkiler üzerine istifa etmişti: Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız'ın yüksek lisans diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı
11:25 Oyuncu Nihal Menzil’in hayat hikayesi yürek sızlattı 18 ay evli kaldığı eşi feci şekilde can vermiş Oyuncu Nihal Menzil'in hayat hikayesi yürek sızlattı! 18 ay evli kaldığı eşi feci şekilde can vermiş
11:24 Ev sahibi, evinden çıkarmak istediği kiracısının kanalizasyon giderini tıkadı Ev sahibi, evinden çıkarmak istediği kiracısının kanalizasyon giderini tıkadı
11:22 Güneşlenen adam, son nefesini sahilde verdi Güneşlenen adam, son nefesini sahilde verdi
11:13 İstanbul’da 60 milyon liralık lüks otomobil kaçakçılığı 20 gözaltı İstanbul'da 60 milyon liralık lüks otomobil kaçakçılığı! 20 gözaltı
11:03 Ahmet Çakar’ın “Bu akşam ölecek“ dediği Ümit Özat, deliye döndü Ahmet Çakar'ın "Bu akşam ölecek" dediği Ümit Özat, deliye döndü
10:53 Eşi kapıyı geç açınca şüphelendi, mutfak tezgahının altında yakaladığı arkadaşını bıçakladı Eşi kapıyı geç açınca şüphelendi, mutfak tezgahının altında yakaladığı arkadaşını bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 12:52:16. #1.13#
SON DAKİKA: Lüleburgaz'da anaokulu öğrencileri Kaymakam Salih Yüce'yi ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement