Lüleburgaz\'da atık yağ dönüştürme tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde atık yağ dönüştürme tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Evrensekiz beldesindeki madeni, motor, hidrolik atık yağlarını dönüştüren tesisin depo bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Tesiste çalışan işçiler tahliye edildi. Olay yeri çevresinde güvenlik önlemi alındı.

İtfaiye erlerinin yoğun çabalarının ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Kırımlı ile Evrensekiz Belediye Başkanı Birol Özbay, olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.