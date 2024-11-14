Lüleburgaz\'da Bodrum Yangını

Lüleburgaz ilçesinde apartmanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Gençlik Mahallesi'nde bir apartmanın bodrum katında metal kazanın kesildiği sırada yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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