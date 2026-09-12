Lüleburgaz'da ÇKS başvuruları başladı, üreticilere son gün uyarısı yapıldı - Son Dakika
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Lüleburgaz'da ÇKS başvuruları başladı, üreticilere son gün uyarısı yapıldı

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Lüleburgaz Ziraat Odası Başkanı Selçuk Çamlıca, yeni üretim sezonuna ilişkin Çiftçi Kayıt Sistemi başvuru sürecinin başladığını bildirdi. Çamlıca, tarımsal desteklemelerden yararlanmak isteyen üreticilerin mağduriyet yaşamamaları için işlemlerini son günlere bırakmamaları gerektiğini belirtti.

Lüleburgaz Ziraat Odası Başkanı Selçuk Çamlıca, yeni üretim sezonuna ilişkin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuru sürecinin başladığını bildirdi.

Çamlıca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarımsal desteklemelerden yararlanmak ve kayıt güncellemelerini tamamlamak isteyen tüm üreticilere başvurularını yapmaya çağırdı.

Üreticilerin mağduriyet yaşamamaları adına işlemlerini son günlere bırakmamalarının önemine değinen Çamlıca, oda bünyesinde dosya kabul ve kayıt işlemlerinin süratle gerçekleştirildiğini ifade etti.

Yaya çizgileri yenilendi

Lüleburgaz Belediyesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde öğrencilerin okula güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla okul çevrelerindeki trafik denetim ve işaretleme çalışmalarını tamamladı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kent genelinde, özellikle okul çevrelerinde yıpranan ve silinen trafik uyarı tabelaları yenilendi.

Sürücülerin farkındalığını artırmak amacıyla yaya geçidi çizgileri de daha belirgin hale getirildi.

Okul giriş ve çıkış saatlerinde yaya ve öğrenci güvenliğini üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen çalışmalarla, ilçe genelindeki okul çevreleri yeni eğitim-öğretim yılına hazırlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lüleburgaz'da ÇKS başvuruları başladı, üreticilere son gün uyarısı yapıldı - Son Dakika

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