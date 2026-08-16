Lüleburgaz\'da Dijital Pazarlama Eğitimi

Lüleburgaz ilçesinde Dijital Pazarlama Eğitimi" gerçekleştirildi.

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası (LTSO) ile Kırklareli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi iş birliğinde LTSO toplantı salonunda düzenlenen eğitim, Mehmet Sali tarafından verildi.

Eğitimde, işletmelerin dijital dünyadaki görünürlüğünü artırmaya yönelik güncel pazarlama yöntemleri ele alındı.

Dijital pazarlamanın temel kavramları, marka yönetimi, dijital kimlik oluşturma, sosyal medya ve içerik pazarlaması, SEO, Google ADS, e-posta pazarlaması, Google Analytics ile dijital reklam stratejileri hakkında bilgiler verildi.

Programda ayrıca yapay zeka destekli dijital pazarlama araçları da değerlendirilerek işletmelerin bu teknolojilerden daha etkin yararlanabilmesi için yapılması gerekenler anlatıldı.