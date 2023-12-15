Lüleburgaz\'da eşini rehin alan şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde eşini silah zoruyla rehin tutan şüpheli eve giren polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3. katında ikamet eden P.B. ile eşi E.B. arasında tartışma çıktı.

Silahla evin içinde ateş eden P.B. tehdit ettiği eşinin evden çıkmasına izin vermedi.

Bir süre sonra 112 Acil Çağrı Merkezini arayan P.B, evde birini öldürdüğünü belirtmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şüpheli, bölgeye gelen ekiplerin yaklaşık 5 saatlik ikna çalışmalarına karşılık vermedi. Bunun üzerine olay yerine özel harekat polisleri çağrıldı.

Ekipler girdikleri evde P.B'yi gözaltına aldı. Şüphelinin psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

Kadın, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü, şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu da bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.