Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Lüleburgaz TPAO Kavşağı'nda Fatih K. yönetimindeki 59 FK 244 otomobil ile Mustafa S. idaresindeki 22 KD 073 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücü Mustafa S. ile otomobilde bulunan Ayşe S. hafif yaralandı.
112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıların tedavisini olay yerinde gerçekleştirdi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Lüleburgaz'da Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?