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Lüleburgaz'da restoranda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü - Son Dakika
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Lüleburgaz'da restoranda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Lüleburgaz\'da restoranda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Lüleburgaz ilçesinin İstiklal Mahallesi Beyaz Siteler Sokak'ta bulunan bir restoranda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda iş yerinde hasar meydana geldi.

01.02.2024 13:21
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Lüleburgaz ilçesinde bir restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstiklal Mahallesi Beyaz Siteler Sokak'ta bir restoranda yangın çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Lüleburgaz'da restoranda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü - Son Dakika
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