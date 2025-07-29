Lüleburgaz'da Sağlıklı Beslenme Konferansı

Lüleburgaz'da "Yetişkin ve Çocuklarda Sağlıklı Beslenme" konferansı düzenlendi.

Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Güçlü Aile, Güçlü Gelecek Projesi" çalışmaları sürüyor.

Proje kapsamında Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen konferansta İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli diyetisyen Esra Işık tarafından sağlıklı beslenmenin önemi hakkında bilgi verildi.

MHP ilçe teşkilatından Ülkü Ocaklarına ziyaret

MHP Lüleburgaz İlçe Başkanı Tacettin Altay, Ülkü Ocakları Lüleburgaz Başkanlığı görevine atanan Ahmet Kurt'u ziyaret etti.

Altay, görevine yeni atanan Kurt'a başarılar diledi.

Kurt da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, görevini en iyi şekilde yerine getirmek için çalışacağını söyledi.