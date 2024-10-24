Lüleburgaz\'da \'Şiddete Son\' Yürüyüşü Düzenlendi

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(KIRKLARELİ)- Lüleburgaz Kent Konseyi'nin öncülüğünde 'Şiddete Son' yürüyüşü düzenlendi. Döviz ve pankartlarla sokağa çıkan vatandaşlar, kadına, çocuğa ve tüm canlılara uygulanan şiddete karşı 'mücadele' mesajı verdi. Yürüyüşe, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli de destek verdi.

Lüleburgaz Kent Konseyi öncülüğünde 'Şiddete Son' yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüş öncesi vatandaşlar ellerinde pankart ve dövizlerle Kongre Meydanı'nda toplandı. Kadına, çocuğa ve tüm canlılara uygulanan şiddete karşı mücadele mesajının verildiği bildirinin okunmasının ardında yürüyüşe geçildi. Yürüyüşe, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli de destek verdi.

İstanbul Caddesi'nden Fatih Caddesi'ne yürüyen grup daha sonra Kongre Meydanı'nda toplanarak şiddetin her türlüsüne karşı birliktelik çağrısı yaptı.