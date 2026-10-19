Lüleburgaz\'da tartışmanın ardından silahla yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Lüleburgaz'da tartışmanın ardından silahla yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, Yılmaz Mahallesi'ndeki bir iş yerinde iki kişi arasında çıkan tartışmanın ardından şüpheli silahla ateş ederek diğer kişiyi yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralının tedavisi sürerken polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Yılmaz Mahallesi Zübeyde Hanım Parkı yakınlarındaki bir iş yerinde iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından iş yerinden ayrılan şüpheli, silahla ateş ederek diğer kişiyi yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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