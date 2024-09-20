Lüleburgaz'da 'Temiz Sokaklar Mutlu Yarınlar' Kampanyası Başladı - Son Dakika
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Lüleburgaz'da 'Temiz Sokaklar Mutlu Yarınlar' Kampanyası Başladı

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Lüleburgaz Belediyesi'nin düzenlediği 'Temiz Sokaklar Mutlu Yarınlar' kampanyası, belediye personeli, gönüllüler ve mahalle sakinlerinin katılımıyla başladı. Belediye Başkanı Murat Gerenli, geri dönüşüm ve temiz çevre bilincinin önemine vurgu yaptı.

20.09.2024 15:13  Güncelleme: 15:20
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(KIRKLARELİ)- Lüleburgaz Belediyesi personeli, gönüllüler ve mahalle sakinlerinin katılımıyla hayata geçirilen 'Temiz Sokaklar Mutlu Yarınlar' kampanyası başladı. Kampanyaya gönüllüler ile birlikte destek veren Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, "Benim attığım pet şişeyle ne olur dememek gerekiyor. Geri dönüşüm ancak bilinçli toplumla olur. Umarım başarılı oluruz. Başarılı olmak bütün Lüleburgaz halkının elinde" dedi.

Lüleburgaz Belediyesi'nin 'Temiz Sokaklar Mutlu Yarınlar' adlı temizlik kampanyası başladı. Bu kapsamda bir araya gelen belediye personeli ve mahalle sakinleri, 2 saat boyunca sokakları temizledi. Temizlik konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanan kampanyaya, Siteler Mahallesi'nden başlandı.

Kampanyaya, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, belediye başkan yardımcıları Kemal Pektaş, Derya Aktan, Ceyhun Akgöl ve Gökhan Kaya Atay, belediye meclisi üyeleri ve çok sayıda gönüllü katıldı.

"Hiç gocunmam her gün elime süpürgeyi alıp gezerim"

Belediye Başkanı Murat Gerenli, geri dönüşümün önemine vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Kampanyamız bu yoğunlukla değil Lüleburgaz halkının yüzde 80'inin, yüzde 90'ının katılımıyla olursa anlamlı olacaktır. 200-300 kişi 500 sokağı temizlesek de eğer temiz tutmayı bilmiyorsak, maalesef bunun çok başarılı olma ihtimali yok. Sokakların temizliği sadece görsellik ve estetik açısından değil, doğanın geleceği için, çocuklarımızın geleceği için çok önemli. Sahaya çıktığımdan beri, toplam 250 metre yerde, pet şişeler, cam şişele, çeşitli plastikler ve evsel atıklarla karşılaştım. Bazıları çöp konteynerinin 2 buçuk metre yanındaydı. Geri dönüşüme kazandırmak her şeyden önemli. Benim attığım pet şişeyle ne olur dememek gerekiyor. 3-4 yıl önce de bu kampanyayı yaptık, hiç gocunmam her gün elime süpürgeyi alıp gezerim. Önemli olan temiz tutmayı bilmek. Ben 54 yaşımdayım, bugüne kadar ailemden aldığım ve toplumdan aldığım kültürle yere bir çekirdek kabuğu atmadım. Geri dönüşüm ancak bilinçli toplumla olur. Umarım başarılı oluruz. Başarılı olmak bütün Lüleburgaz halkının elinde."

Lüleburgaz\'da \'Temiz Sokaklar Mutlu Yarınlar\' Kampanyası Başladı
Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Murat Gerenli, Lüleburgaz, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lüleburgaz'da 'Temiz Sokaklar Mutlu Yarınlar' Kampanyası Başladı - Son Dakika

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