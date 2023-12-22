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Lüleburgaz'da tır devrildi, sürücü yaralandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Taş yüklü tır, Akçaköy köyü yakınlarında şarampole devrildi ve kazada sürücü yaralandı. Kazada tırın dorsesindeki taşlar da etrafa döküldü. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı ancak tırın kaldırılmasıyla yol yeniden açıldı.

Lüleburgaz\'da tır devrildi, sürücü yaralandı
22.12.2023 - 16:13,
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

F.B. yönetimindeki 34 EOP 014 plakalı taş yüklü tır, Akçaköy köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü F.B, yaralandı. Kazada tırın dorsesindeki taşlar da etrafa döküldü.

Kazada sonucu bir süre araç trafiğine kapanan yol, tırın kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Kaynak: AA
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