Lüleburgaz\'da tır devrildi, sürücü yaralandı

15:24 •
Karısı dahil 4 kişiyi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı: Aracın camına vurdukları için ateş ettim•
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
F.B. yönetimindeki 34 EOP 014 plakalı taş yüklü tır, Akçaköy köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada sürücü F.B, yaralandı. Kazada tırın dorsesindeki taşlar da etrafa döküldü.
Kazada sonucu bir süre araç trafiğine kapanan yol, tırın kaldırılmasıyla yeniden açıldı.
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