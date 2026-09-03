Lüleburgaz'da trafoda yangın çıktı, ekipler müdahaleyle söndürdü - Son Dakika
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Lüleburgaz'da trafoda yangın çıktı, ekipler müdahaleyle söndürdü

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Barış Mahallesi'nde bulunan bir trafoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, TREDAŞ görevlileri bölgede onarım ve güvenlik çalışması başlattı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir trafoda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Barış Mahallesi'nde bulunan trafoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, TREDAŞ görevlileri bölgede onarım ve güvenlik çalışması başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Eralp Çoralı'nın adı yaşatılacak

Lüleburgaz'da bir işletmede meydana gelen patlamada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Eralp Çoralı'nın ismi, Lüleburgazlı Fenerbahçeliler Derneğinin hizmet binasına verildi.

Dernek binasında gerçekleştirilen vefa ve anma programıyla binanın yeni adı "Lüleburgazlı Fenerbahçeliler Derneği Eralp Çoralı Hizmet Binası" oldu.

Törende konuşan Dernek Başkanı Kasım Melih Kurteş, dernekte gerçekleştirilen tüm başarılı çalışmaların arkasında omuz omuza yürüdükleri kıymetli ekip arkadaşları olduğunu belirtti.

Eralp Çoralı'nın uzun yıllar dernekte yöneticilik yaptığını ve Fenerbahçe camiasına büyük emekler verdiğini vurgulayan Kurteş, şunları kaydetti:

"Bazı insanlar vardır, hatıraları, anıları ve bıraktıkları güzellikler hiç unutulmamalıdır. İşte bu düşünceyle, Eralp kardeşimizin adının yaşatılması adına derneğimizin hizmet binasına isminin verilmesi kararını aldık. Fenerbahçeli vefalı olur, sadık olur. Eralp kardeşimizin adı artık burada, bu çatı altında yaşayacak."

Kongre Meydanı yenileniyor

Lüleburgaz Belediyesi, kentin simge noktalarından Kongre Meydanı'nda yenileme çalışması başlattı.

Kentin en önemli buluşma noktalarından biri olan meydanı modernize etmek ve vatandaşların daha konforlu vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan proje kapsamında, yaklaşık 2 bin metrekarelik alanda düzenleme gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar çerçevesinde mevcut doğal granit parke taşları sökülerek zemin kauçuk kaplamayla kaplanıyor.

Yenileme projesi kapsamında ayrıca meydana 6 adet ahşap bank yerleştirilecek, mevcut demir merdivenler, balkon ve köprü korkulukları modernize edilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lüleburgaz'da trafoda yangın çıktı, ekipler müdahaleyle söndürdü - Son Dakika

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