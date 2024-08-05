Lüleburgaz\'da Uluslararası Masa Tenisi Kampı Düzenlendi

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(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi, üçüncü kez Uluslararası Masa Tenisi Kampı'na ev sahipliği yaptı. Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde düzenlenen kampa Türkiye, Bulgaristan, Kosova, Belarus ve Rusya'dan sporcular katıldı.

Uluslararası Masa Tenisi Kampı, 29 Temmuz ile 4 Ağustos 2024 tarihleri arasında Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde düzenlendi. Belaruslu masa tenisi antrenörlerinden Aleksey Yefremov baş antrenörlüğünde gerçekleştirilen kampta yoğun bir tempoda çalışmalarını tamamlayan ekipler, 3-4 Ağustos 2024 tarihlerinde yapılan Masa Tenisi Turnuvası ile kampı tamamladı.