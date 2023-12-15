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Lüleburgaz'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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Lüleburgaz'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Lüleburgaz ilçesinde özel harekat polisleri ve dron desteğinde, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik yapılan denetimde 6 şüpheli gözaltına alındı.

Lüleburgaz\'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
15.12.2023 - 09:53,
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Lüleburgaz ilçesinde özel harekat polisleri ve dron desteğinde, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "Narko Alan" uygulamasına aralarında özel harekat polislerinin de olduğu yaklaşık 200 polis katıldı.

Dronla destek sağlanan ve yaklaşık 3 saat süren denetimde 12 uygulama noktasında araçlar kontrol edildi.

Sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıldı.

Ekipler metruk binalarda arama yaparak, şüpheli gördükleri kişilerin üst aramasını gerçekleştirdi.

Denetimde uyuşturucu madde ile yakalanan 6 şüpheli ile aranma kaydı bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Lüleburgaz'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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