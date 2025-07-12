Lüleburgaz\'da Yangın Kontrol Altında

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde anızdan ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
Hamitabat köyünde biçilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Avrupa Otoyolu kenarında yer alan ağaçlık alana sıçradı. Edirne istikameti kısa süre trafiğe kapatıldı.
Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız da bölgeye giderek çalışmaları takip etti.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu anızda ve ağaçlık alandaki yangın söndürüldü.
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