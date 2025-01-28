Lüleburgaz Deresi'nde Islah Çalışmaları - Son Dakika
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Lüleburgaz Deresi'nde Islah Çalışmaları

DSİ ekipleri, Lüleburgaz Deresi'nde ıslah çalışmalarıyla sel riskini azaltmayı hedefliyor.

28.01.2025 17:17
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Lüleburgaz Deresi'nde ıslah çalışmaları devam ediyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) 112. Şube ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında dere ıslahı, taşkın galerileri ve taşıt köprüsü yapımı sürüyor.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, Lüleburgaz Deresi ıslah projesi ile bölgedeki sel ve taşkın risklerini azaltmayı hedeflediklerini kaydetti.

Yapımı gerçekleştirilecek iki köprüden ilkinin yüzde 90 oranında tamamlandığını aktaran Gerenli, köprülerin tamamlanmasının ardından kuzeybatı çevre yolunun kullanıma açılarak tarihi Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü'nün yayalaştırılacağını belirtti.

Gıda işletmeleri denetlendi

Kırklareli'nde gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerde denetim gerçekleştirildi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, denetimlerde işletmelerdeki üretim alanlarını kontrol etti.

Ekipler denetimlerde hijyen, personelin sağlık karneleri ve fiyat etiket kontrolleri yaptı.

Kaynak: AA

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