Kırklareli'nin kuraklık nedeniyle debisi düşen Lüleburgaz Deresi'nin yüzeyi yosunla kaplandı.
İsmini ilçeden alan derenin yüzeyinde yosun oluştu.
Yosun, özellikle Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü çevresinde yoğun olarak görülüyor.
Çevreye kötü koku yayılan dereden Kırklareli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerince analiz için numune alındı.
Son Dakika › Güncel › Lüleburgaz Deresi'nde Yosun Oluşumu - Son Dakika
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