Lüleburgaz Kaymakamı, Tatarköy Muhtarını Kabul Etti - Son Dakika
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Lüleburgaz Kaymakamı, Tatarköy Muhtarını Kabul Etti

Lüleburgaz Kaymakamı, Tatarköy Muhtarını Kabul Etti

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Tatarköy köyü muhtarı Adil Bayrak'ı makamında kabul etti. Yüce, ziyarette muhtar Bayrak'tan köydeki çalışmalar ve planlanan yatırımlar hakkında bilgi aldı. Bayrak'a görevinde başarılar dileyen Yüce, görev süresince gerçekleştirdiği hizmetlerden dolayı da Kocakurt'a teşekkür etti. Ayrıca, Evrensekiz beldesinde sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıldı. Belediye Başkanı Birol Özbay, ilaçlamanın belirli periyotlar halinde gerçekleştirileceğini belirtti. Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere tarımsal üretimin planlanması programı tanıtıldı. Programa katılacak üreticilerin belirlenen ürünlerin üretimini gerçekleştireceği ve tarımsal üretimde dengenin sağlanacağı ifade edildi.

26.04.2024 16:25
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Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Tatarköy köyü muhtarı Adil Bayrak'ı makamında kabul etti.

Yüce, ziyarette muhtar Bayrak'tan köydeki çalışmalar ve planlanan yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Bayrak'a görevinde başarılar dileyen Yüce, görev süresince gerçekleştirdiği hizmetlerden dolayı da Kocakurt'a teşekkür etti etti.

İlaçlama çalışması

Evrensekiz beldesinde sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıldı.

Belediye Başkanı Birol Özbay, yaptığı yazılı açıklamada Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması gerçekleştirdiğini belirtti.

Ekiplerin çalışmalarını larva üreme alanları kanalizasyon sistemleri, fosseptik çukurları, dere yatakları, yeşil alanlar ve parklarda sürdürdüğünü aktaran Özbay, ilaçlamaların belirli periyotlar halinde gerçekleştirileceğini kaydetti.

Çiftçilere tarımsal üretimin planlanması programı tanıtıldı

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere tarımsal üretimin planlanması programı tanıtıldı.

Bitkisel Üretim Şube Müdürü Gökalp Muzikacı, Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanacak program çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Muzikacı, konuşmasında, bitkisel üretimin planlanması programı ile tarımsal üretimin planlı şekilde yürütüleceğini belirtti.

Programa katılacak üreticilerin belirlenen ürünlerin üretimini gerçekleştireceğini ifade eden Muzikacı, bu sayede tarımsal üretimde dengenin sağlanacağını kaydetti.

Toplantıda program hakkında bilgiler verildi. Toplantıya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abuzer Sağdıç da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lüleburgaz Kaymakamı, Tatarköy Muhtarını Kabul Etti - Son Dakika

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