Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde Futbol Tarihi Sergisi - Son Dakika
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Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde Futbol Tarihi Sergisi

Lüleburgaz Belediyesi'nin açtığı Futbol Tarihi Alanı, Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde sporseverleri ağırlamaya devam ediyor. İlçenin futbol tarihine dair bilgiler, fotoğraflar, milli takım formaları ve kupalar sergileniyor.

10.07.2024 10:56  Güncelleme: 12:11
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(KIRKLARELİ)- Lüleburgaz Belediyesi'nin 2022 yılında hizmete açtığı Futbol Tarihi Alanı, Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde sporseverleri ağırlamaya devam ediyor.

Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde bulunan alanda, ilçenin futbol tarihiyle ilgili bilgiler içeren yazı ve fotoğraf, geçmiş dönemlere ait milli takım formaları ile kupaları yer alıyor.

Lüleburgazspor'un 1979-1980 sezonunda gazete manşetlerindeki haberlerinin ve fotoğraflarının da bulunduğu sergi alanında, Türkiye Kupası elemelerinde takımın Fenerbahçe ile karşılaştığı müsabakada kullandığı top ve önceki dönemdeki basketbol formaları da sergileniyor.

Alanı, ziyarete açıldığı günden bu yana 10 bini aşkın kişi ziyaret etti. Haftanın 7 günü açık olan alan, futbol meraklılarını ağırlamaya devam ediyor.

Kaynak: ANKA

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